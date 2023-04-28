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28 апреля 2023 15:22

Сдала загранпаспорт и погасила часть налогов: Елену Блиновскую отправили под домашний арест на два месяца

Основательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую отправили под домашний арест
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Инфоцыганские курсы Блиновской покупали десятки тысяч людей. Но ни один не пришел к суду поддержать свою баронессу.

Инфоцыганские курсы Блиновской покупали десятки тысяч людей. Но ни один не пришел к суду поддержать свою баронессу.

Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки Елена Блиновская сменила как минимум три вида транспорта. Начинала с шикарного Mercedes S450 с личным водителем. После задержания в Смоленской области к московскому отделу СК ее доставил полицейский джип. Дверь диве галантно открыл адвокат (один из трех!). Допрос закончился за полночь.

Но домой основательницу «Марафона желаний» не отпустили. И следующей ее «каретой» стал потрепанный полицейский автозак — на утро 28 апреля он привез Елену в Пресненский райсуд.

На сей раз чудеса этикета демонстрировал конвоир — в бронежилете и с автоматом за плечом. Подал даме крепкую руку, чтобы та спустилась по высоким ступенькам автозака.

Блиновская дрожала.

Конвоирование Блиновской к залу судебного заседания.

Конвоирование Блиновской к залу судебного заседания.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В ее шаткой походке было что-то от невротичного лунатика и немощной старушки.

В толпе журналистов полусерьезно обсуждали: если «Марафон желаний» исполняет мечты, то почему его основательница не загадала остаться непойманной?

Инфоцыганские курсы покупали десятки тысяч людей. Но ни один не пришел к суду поддержать свою баронессу.

Елена Блиновская заработала состояние на продаже онлайн-курсов.

Елена Блиновская заработала состояние на продаже онлайн-курсов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Следуя в зал заседаний, блогерша натянула на голову красный капюшон, который топорщился, будто колпак средневекового инквизитора.

Следователи и прокуратура ходатайствовали у суда назначить диве домашний арест. Его предложили провести в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в Истре. Там у Блиновской дом. Общаться можно только с супругом. Интернетом и телефоном не пользоваться.

Сторона защиты просила смилостивиться и ограничиться запретом общаться со свидетелями по делу. И никаких больше запретов. Ведь Елена полностью признала вину. Что интересно, Блиновская никаких показаний по делу давать не стала. Такую стратегию выбирают, чтобы ненароком не наговорить лишнего.

— Уроженка поселка Опарино Кировской области. Работаю индивидуальным предпринимателем. У меня четверо детей. Прописана на Шабаловке, — отвечала на вопросы суда Блиновская, спустив рукава, как печальный Пьеро.

Адвокат предоставила платежку об оплате части налогов. Но о какой сумме идет речь, не озвучила. Блиновская также добровольно сдала следователям свой загранпаспорт, чтобы продемонстрировать: скрываться не собираюсь.

Пресненский райсуд заключил: отправить под домашний арест на 1 месяц и 29 дней. После этого срока меру пресечения рассмотрят заново.

У обвиняемой есть еще возможность обжаловать меру пресечения.

Следуя в зал заседаний, блогерша натянула на голову красный капюшон.

Следуя в зал заседаний, блогерша натянула на голову красный капюшон.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Напомним, Елена Блиновская подозревается в неуплате налогов на 918 млн рублей и «отмывании» денежных средств (43 млн рублей). Она была задержана при попытке выезда из страны — в районе границы Беларуси и России, в лесах Смоленской области. Примечательно, что кто-то «слил» блогерше информацию о готовящихся оперативных мероприятиях. Чтобы запутать следы, дива купила авиабилеты на рейс из Москвы в одну из стран СНГ, а сама арендовала шикарный «Мерседес» с водителем и поехала в соседнюю республику.

При этом адвокат объяснила, что это был не побег, а деловая поездка.

Чтобы уходить от уплаты налогов, блогерка завела с десяток ИП и фирм. Деньги от продажи ее «Марафонов желаний» шли на счета подконтрольных лиц. Обороты распределялись так, чтобы предприятие оставалось на упрощенной системе налогообложения, которая позволяет избегать порядка 36% перечислений в бюджет.

Следователи также намерены выяснить, кто предупредил Блиновскую о готовящемся уголовном деле. Поскольку следственная тайна в РФ охраняется законом. То есть эту информацию запрещено разглашать, в противном случае возможны уголовные санкции.

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