Сдала загранпаспорт и погасила часть налогов: Елену Блиновскую отправили под домашний арест на два месяца

Инфоцыганские курсы Блиновской покупали десятки тысяч людей. Но ни один не пришел к суду поддержать свою баронессу. Фото: Андрей АБРАМОВ

За минувшие сутки Елена Блиновская сменила как минимум три вида транспорта. Начинала с шикарного Mercedes S450 с личным водителем. После задержания в Смоленской области к московскому отделу СК ее доставил полицейский джип. Дверь диве галантно открыл адвокат (один из трех!). Допрос закончился за полночь.

Но домой основательницу «Марафона желаний» не отпустили. И следующей ее «каретой» стал потрепанный полицейский автозак — на утро 28 апреля он привез Елену в Пресненский райсуд.

На сей раз чудеса этикета демонстрировал конвоир — в бронежилете и с автоматом за плечом. Подал даме крепкую руку, чтобы та спустилась по высоким ступенькам автозака.

Блиновская дрожала.

Конвоирование Блиновской к залу судебного заседания. Фото: Андрей АБРАМОВ

В ее шаткой походке было что-то от невротичного лунатика и немощной старушки.

В толпе журналистов полусерьезно обсуждали: если «Марафон желаний» исполняет мечты, то почему его основательница не загадала остаться непойманной?

Инфоцыганские курсы покупали десятки тысяч людей. Но ни один не пришел к суду поддержать свою баронессу.

Елена Блиновская заработала состояние на продаже онлайн-курсов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Следуя в зал заседаний, блогерша натянула на голову красный капюшон, который топорщился, будто колпак средневекового инквизитора.

Следователи и прокуратура ходатайствовали у суда назначить диве домашний арест. Его предложили провести в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в Истре. Там у Блиновской дом. Общаться можно только с супругом. Интернетом и телефоном не пользоваться.

Сторона защиты просила смилостивиться и ограничиться запретом общаться со свидетелями по делу. И никаких больше запретов. Ведь Елена полностью признала вину. Что интересно, Блиновская никаких показаний по делу давать не стала. Такую стратегию выбирают, чтобы ненароком не наговорить лишнего.

— Уроженка поселка Опарино Кировской области. Работаю индивидуальным предпринимателем. У меня четверо детей. Прописана на Шабаловке, — отвечала на вопросы суда Блиновская, спустив рукава, как печальный Пьеро.

Адвокат предоставила платежку об оплате части налогов. Но о какой сумме идет речь, не озвучила. Блиновская также добровольно сдала следователям свой загранпаспорт, чтобы продемонстрировать: скрываться не собираюсь.

Пресненский райсуд заключил: отправить под домашний арест на 1 месяц и 29 дней. После этого срока меру пресечения рассмотрят заново.

У обвиняемой есть еще возможность обжаловать меру пресечения.

Следуя в зал заседаний, блогерша натянула на голову красный капюшон. Фото: Андрей АБРАМОВ

Напомним, Елена Блиновская подозревается в неуплате налогов на 918 млн рублей и «отмывании» денежных средств (43 млн рублей). Она была задержана при попытке выезда из страны — в районе границы Беларуси и России, в лесах Смоленской области. Примечательно, что кто-то «слил» блогерше информацию о готовящихся оперативных мероприятиях. Чтобы запутать следы, дива купила авиабилеты на рейс из Москвы в одну из стран СНГ, а сама арендовала шикарный «Мерседес» с водителем и поехала в соседнюю республику.

При этом адвокат объяснила, что это был не побег, а деловая поездка.

Чтобы уходить от уплаты налогов, блогерка завела с десяток ИП и фирм. Деньги от продажи ее «Марафонов желаний» шли на счета подконтрольных лиц. Обороты распределялись так, чтобы предприятие оставалось на упрощенной системе налогообложения, которая позволяет избегать порядка 36% перечислений в бюджет.

Следователи также намерены выяснить, кто предупредил Блиновскую о готовящемся уголовном деле. Поскольку следственная тайна в РФ охраняется законом. То есть эту информацию запрещено разглашать, в противном случае возможны уголовные санкции.

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