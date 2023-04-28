Блогер Елена Блиновская отправлена под домашний арест

Блогер Елена Блиновская, подозреваемая в неуплате налогов на 918 млн рублей, во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Пресненском суде. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Пресненский суд вынес меру пресечения блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.

Решением суда женщина отправлена под домашний арест. Именно такую меру пресечения просил для блогера Главное следственное управление СК России по Москве.

Напомним, в ходе допроса блогер раскаялась в содеянном, признав свою вину в полном объеме.

Елена Блиновская была задержана в четверг, 27 апреля, по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей, а также в отмывании денег в особо крупном размере.

Как писал сайт KP.RU, ранее Следственный комитет России сообщил об обысках в коттедже женщины, заявив, что в ее гараже стояли внедорожники Lamborghini Urus и Range Rover, а также несколько мотоциклов. Отмечалось, что вместе с блогером на границе с Белоруссией задержали еще двух мужчин.