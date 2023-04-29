Сергей Колесников вкладывал в каждый сюжет душу. Фото: стоп-кадр видео

Голос Сергея Колесникова помнят все, кто смотрел по Первому каналу передачу про загородные участки и саженцы в середине нулевых. А еще все, кто смотрел бондиану с Шоном Коннери — именно его низковатым бархатным голосом разговаривал голливудский актер — или играл в популярнейшую компьютерную игру Warhammer (озвучил Габриэля Ангелоса). Как стало известно 29 апреля, актер и телеведущий скончался. Причина смерти Сергея Колесникова была озвучена его сыном Иваном. Он сообщил, что тот умер на 69 году жизни от инсульта.

Низковатым бархатным голосом Сергея Колесникова разговаривал голливудский актер Шон Коннери в бондиане

Он был, пожалуй, самым приятным и мягким (эпитет «самый добрый» все-таки навсегда закреплен за Николаем Дроздовым) ведущим на нашем ТВ: не копался в грязном белье, не лез с дурацкими вопросами, не допускал пошлости и панибратства с участниками передачи «Фазенда», простыми людьми из народа. Слово из бразильских сериалов «фазенда» теперь накрепко ассоциируется исключительно с ним. Улыбчивый и задушевный, с фирменным пробором, он был проводником в пресловутый мир дач, бесконечного ремонта и огородов. Только он умудрялся превратить это вечно сонное царство в живой организм, за которым было интересно наблюдать.

— Жилья с локоток, а житья — с ноготок, — Колесников игриво выглядывал из-за кустов крыжовника, словно подмосковная Рабыня Изаура, и сыпал афоризмами, пословицами и поговорками. Это было и забавно, и наивно, но никак не фальшиво. Почему-то не хотелось выключать загадочную «Фазенду», даже если вид грядок и покосившегося деревенского дома вызывает устойчивую изжогу.

Сергей Валентинович вкладывал в каждый сюжет душу. Отыгрывал, словно на мхатовской сцене (он окончило курс знаменитой Софьи Пилявской в Школе-студии МХАТ, после чего служил в этом театре, затем перешел в «отколовшийся» МХАТ им. Горького, но в итоге вернулся в Камергерский переулок). Искренне, энергично и с огоньком.

— Хозяйка Светлана использовала для покраски мебели розовый и зеленый цвета — значит, это сочетание комфортно для нее, — подвешивал интригу Колесников. — А мы заменим яркий розовый на благородный красный! Мебель уже покрыта лаком. Поэтому используем мебельный лак. С помощью таких несложных манипуляций мы получим гарнитур, которого больше нет ни у кого.

Актер стеснялся «разыгрывать» дачные сюжеты, словно пьесу. Фото: стоп-кадр видео

Разумеется, он и сам понимал, насколько это забавно смотрится. Серьезный драматический мхатовский актер среди досок и кустов малины. Но в этом и был весь шарм. Найти гениальное в обыденном и скучном. Он не стеснялся «разыгрывать» дачные сюжеты, словно пьесу. И обладал прекрасным чувством самоиронии — в гостях шоу «Большая разница» хохотал над собственной пародией в блестящем исполнении Сергея Бурунова, словно ребенок. Конечно, в ней не было ничего обидного.

Сергей Валентинович сыграл несколько десятков заметных ролей. Фото: кадр из сериала «Тайна спящей дамы» (2021)

Да и обижаться Сергею Валентиновичу было не на что: он сыграл несколько десятков заметных ролей («Петербургские тайны», «Тайны института благородных девиц», «Шапито-шоу», «Анатомия убийства»), множество спектаклей («На дне», «Король Лир», «Последняя жертва»), а еще был востребован за рубежом, в отличие от многих современных артистов, которые этим только грезят.

В американской комедии «Замерзшие души» с Полом Джаматти («Миллиарды», «Новый Человек-паук», «Аббатство Даунтон» исполнил роль русского бизнесмена по имени Дмитрий.

Сергей Колесников в сериале «Институт благородных девиц» сыграл главную роль

В британском сериале «МакМафия», где появились Алексей Серебряков, Мария Шукшина и многие другие русские артисты, олицетворявшие зло, — Колесников сыграл священника.

В британском сериале «МакМафия», где русские артисты олицетворяли зло, Колесников сыграл священника

А еще у него была роль в мегапопулярной голливудской франшизе «Крепкий орешек». В пятой части боевика «Хороший день, чтобы умереть» Сергей воплотил на экраны образ русского коммерсанта Виктора Чагарина.

У Сергея Колесникова была роль в мегапопулярной голливудской франшизе «Крепкий орешек»

Последней его работой в кино стал образ монаха Дионисия в фэнтези-блокбастере «Сердце Пармы». Драма «Доктор Краснов» и комедия «Уволить Жору», где успел отсняться Колесников, на большие экраны до сих пор не вышли.

Иван Колесников как две капли воды похож на отца Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кроме работы в кино, на ТВ и театре, Колесников воспитал троих взрослых и прекрасных сыновей: Александра (архитектор, 42 года) и Ивана (40 лет) — как две капли воды похожего на отца, известного теперь артиста («Союз спасения», «Анна Каренина», «Крылья империи») и участника шоу «Ледниковый период».