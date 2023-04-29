Актер и ведущий программы «Фазенда» Сергей Колесников скончался на 69-м году. Фото: стоп-кадр видео

Иван Колесников рассказал, где пройдут похороны актера и телеведущего Сергея Колесникова. Актер и ведущий программы «Фазенда» скончался на 69-м году жизни 29 апреля. Улыбчивый и позитивный артист ушел внезапно. Причиной смерти стал инсульт. «КП» удалось дозвониться до младшего сына Колесникова, Ивана, телефон которого долгое время (по понятным причинам) был выключен, и узнать некоторые подробности прощания с артистом.

Иван Колесников в сериале «Первый отдел»

- Иван, приносим искренние соболезнования. Простите, не могли бы поделиться любыми подробностями ухода папы?

- (подавленно) Это инсульт. Случилось все сегодня. В СКЛИФе. Добавить особо нечего.

- Известна ли дата прощания?

- Пока еще не определились точно. Или 2, или 3 мая.

- Это будет во МХАТе им. Чехова?

- Нет, в театре прощания не будет. Отпевание будет в храме на Красносельской.

- А похороны?

- На Троекуровском кладбище. Дата будет известна позже.

- Спасибо. Простите еще раз.

Заслуженный артист РФ Сергей Колесников известен по ролям в проектах «Крепкий орешек», «МакМафия», «Шапито-шоу: Любовь и дружба», «Дело о «Мертвых душах», «Петербургские тайны» и других. С 2006 по 2012 год он вел передачу «Фазенда» на Первом канале.

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