«Всегда улыбался даже при плохом настроении»: соведущий «Фазенды» Андрей Туманов вспомнил, как работал и жил Сергей Колесников

Сергей Колесников - актер и ведущий дачной программы «Фазенда». Фото: стоп-кадр видео

29 апреля стало известно, что из жизни ушел Сергей Колесников — актер и ведущий дачной программы «Фазенда». Прощание с артистом пройдет на днях, а похоронят его на Троекуровском кладбище. «КП» связалась с соведущим почившего, Андреем Тумановым — тоже ведущим, бывшим сотрудником «Комсомольской правды» и депутатом Госдумы РФ, а теперь главредом культового издания «6 соток», чтобы вспомнить, каким был Колесников в работе и жизни.

Соведущий «Фазенды» Андрей Туманов. Фото: стоп-кадр видео

— Я вот сейчас вспоминаю, он был таким...оптимистом по жизни, — вспоминает Андрей Туманов. — Любая встреча — всегда улыбка, радость. Был всегда искрометным. Даже если плохое настроение, встречает и сразу начинает улыбаться, обниматься. Мы часто пересекались не специально, а пересекались на улице — чаще всего возле театров. В частности, Театра Эстрады. У нас там рядом была редакция. Иду — а там Сергей. То с поклонниками, то с супругой. «О, привет! — сразу тащит за руку представлять меня всем, знакомить. — Вот это Андрей, мы работали вместе!»

— Каким он был на съемках?

— Он был профессиональным артистом. И дополнительно объяснять ничего не надо было. Ставят задачу: «Сергей, ты сегодня будешь бестолкового играть». Ага, понял. Или наоборот: «Сергей, ты сегодня умный. Разбираешь с Андреем растения». Окей, сразу все понимал и мгновенно начинал работать, играть. Без всяких там.

— То есть не было такой обиды: мол, заслуженный артист России в луке ковыряется...

— Нет, никогда. Наоборот, он весело и радостно подходил к работе. Видимо, он с детства мечтал быть артистом, потому что получал от работы истинное удовольствие. Видно было, что ему нравилось быть артистом. Для кого-то это тяжелая, трудная работа. А для него — и хобби, и развлечение, и работа, и любимое дело. Мы вот разговаривали, я спрашиваю: «Сергей, а есть у тебя еще другая профессия? Я вот сварщиком могу быть, таксистом, электриком». А он отвечает: «Нет, у меня только одна профессия. Я артист. И не хочу быть никем другим. Я мечтал об этом — и воплотил в жизнь. Только артистом и буду. Даже если работы не будет, голодать стану, но ничем больше заниматься не стану. До последних дней останусь артистом».

Сергей Колесников на съемках сериала «Личная жизнь доктора Селивановой»

Заслуженный артист РФ Сергей Колесников известен по ролям в проектах «Крепкий орешек», «МакМафия», «Шапито-шоу: Любовь и дружба», «Дело о «Мертвых душах», «Петербургские тайны» и других. С 2006 по 2012 год он вел передачу «Фазенда» на Первом канале.

ПО ТЕМЕ

Разыгрывал дачные сюжеты "Фазенды", словно пьесу: умер самый душевный телеведущий страны Сергей Колесников

Сын Сергея Колесникова назвал причину смерти телеведущего (подробнее)

Иван Колесников — о смерти отца: «Хоронить будут на Троекуровском кладбище»

Сын Сергея Колесникова сообщил, что актера похоронят на Троекуровском кладбище (подробнее)