МИД России пообещал жестко отреагировать на захват школы при посольстве РФ в Варшаве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Реакция Москвы на захват школы при посольстве РФ в Варшаве будет жесткой, заявило Министерство иностранных дел России.

«Столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в российском МИД, действия польских властей рассматриваются Москвой как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и посягательство на дипломатическую недвижимость в Польше.

Напомним, утром 29 апреля к зданию школы при посольстве России в Варшаве в сопровождении полиции пришли представители мэрии и в присутствии российских дипломатов взломали калитку и заблокировали школу.

Позже власти Польши потребовали от сотрудников школы при российском посольстве в Варшаве до 19:00 мск покинуть здание. В данный момент представители мэрии Варшавы совместно с полицейскими проводят опись имущества в здании школы.