Шотландец каждый день ел по 16 котлет из бургеров и избавился от экземы

Два месяца шотландец ежедневно покупал в ресторанах быстрого питания мясные котлеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очень привлекательный для многих способ избавиться от проблем со здоровьем нашел скалолаз из Шотландии Дейв Маклауд, пишет Sun. Долгое время он боролся с экземой и однажды заметил, что после ужинов из фастфуда она беспокоит его немного меньше. И он решил лечиться... котлетами!

Два месяца шотландец ежедневно покупал в ресторанах быстрого питания мясные котлеты. И только их. Не картошку фри, не булочки или коктейли — только котлеты. Из них и состояли его завтрак, обед и ужин — больше он не ел вообще ничего. За день Маклауд съедал от 12 до 16 котлет.

Через два месяца он с гордостью хвастался чистым телом и даже сброшенными тремя килограммами. И уверял своих подписчиков (а у его блога их 70 тысяч), что сила в мышцах возросла, он может дольше висеть на одной руке. То есть по скалам он стал лазить еще быстрее и увереннее.

Любой врач схватится за голову: как можно исключать из рациона углеводы, оставляя только белки и жиры? Но, в целом, на этом основаны многие диеты — например, кетодиета, Кремлевская и другие. Их адепты уверяют, что полны сил, бодры и обзавелись рельефными мышцами.

А Маклауд, сидя на котлетах, до кучи исключил все аллергены: он не ел сладкое, выпечку, копчености, фрукты, включая аллергенные цитрусовые, алкоголь и молочные продукты. Диета оказалась радикальной, но работающей. Ведь по своей сути экзема — это физическое проявление неправильного метаболизма. И есть какой-то продукт, запускающий этот неправильный метаболизм. Если его найти и больше не употреблять, дело наладится.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Крайне сомнительный результат»

- Очень сомнительная диета и крайне сомнительный результат, - считает наш эксперт, к.м.н., эндокринолог, автор книги «Обман веществ» Зухра Павлова. - Мужчина ел жареные котлеты из фастфуда, которые не несут никакой пользы для организма и тем более печени. А очень часто экзема сигналит как раз о неблагополучии желудочно-кишечного тракта и печени. Да, мясо, если оно не в котлетах, сосисках и других продуктах переработки, а отварное, запеченное или тушеное — это хорошо. В этом случае белок действительно может помочь восстановлению кожных покровов при экземе. Но назвать жареные котлеты в таких больших количествах лечебным питанием совершенно точно нельзя! Как нельзя полностью исключать углеводы и клетчатку из питания. Неизвестно, как организм отреагирует на такой рацион спустя время... И уж точно категорически нельзя никому рекомендовать такое питание.

КСТАТИ

Любитель сыра похудел на 28 кг

Британец Алан Пендер за пандемию раздобрел до 107 кг. И до ковида британец любил выпить с друзьями и хорошо поесть. Иногда его рацион переходил за 4 тысячи калорий, а с друзьями он мог выпить 10 кружек пива.

Но потом Алан решил взять себя в руки и перешел на… сыр. Сыр составляет 70% его рациона, пишет Daily Express. За несколько месяцев он скинул 28 килограммов.

Алан ест сыр на завтрак, в обед (берет из дома порезанный ломтиками 250-граммовый кусок) и иногда вместе с женой на ужин могут съесть до 1,2 килограмма. У них в доме в холодильнике всегда около 10 сортов разных сыров. И на ужин они съедают пять разных видов, запивая только стаканом воды.

Иногда в своем блоге Алан откровенно пишет о своем увлечении: «У меня, наверное, будет подагра*. Но если вы живете как Генрих VIII, это неизбежно..». Но врачи и на такую диету смотрят скептически. И советуют, прежде чем начать худеть, проконсультироваться все же с диетологом. Он назначит диету, в которой будут и витамины, и минералы.

* Врачи называют ее болезнью королей, поскольку в средние века только богатые могли позволить себе пищевые излишества (включая много вина). Из-за этого и начиналась подагра — серьезное нарушение обмена веществ, при котором соли мочевой кислоты откладываются в суставах, они распухают и очень болят.

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