Инопланетяне читают наши SMS-сообщения

Если инопланетяне есть, то они нас слышат. Фото: Shutterstock

Земляне, сами того не подозревая, неустанно названивают инопланетянам по мобильным телефонам и шлют SMS-ки. «Братья по разуму», получают их уже лет 20 – те, что обитают поблизости, конечно.

О неожиданном повороте в истории мобильной связи сообщили ученые, работающие по проекту SETI (поиск внеземных цивилизаций) под руководством специалиста по радиоастрономии (Professor of Radio Techniques in Astronomy), профессора Майкла Гаррета (Michael Garrett) из Лейденского Университета (Leiden University) в Нидерландах. Соответствующая научная статья появилась в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. На него ссылается портал ScienceAlert.

Звонят и пишут инопланетянам сообщения, конечно, не сами граждане, жаждущие межзвездного общения - их распространяют вышки сотовой связи. За последние десятилетия операторы расставили «излучатели» почти по всей планете. Они стали вторым по мощности источником утечки радиосигналов с Земли. На первом – сигналы военных радаров.

Распределение вышек сотовой связи по земному шару.

Излучение от вышки распространяется главным образом параллельно земной поверхности.

Ученые объяснили, каким образом гигаватты вызовов уходят в космос. Радиоизлучение от вышек, которое главным образом распространяется параллельно поверхности, становится наиболее сильным и заметным дальним наблюдателям, когда вышка восходит над горизонтом или скрывается - по мере вращения планеты. На «восходе» и на «закате» сигналы лучше всего и улетает к соседним звездам.

Если инопланетяне не дураки, то они, получив сигналы, легко оценят то, как меняется их мощность и тем самым прикинут, каким конкретно образом распределено население Земли. Ведь вышек больше там, где оно плотнее. И ставят их на суше. А это прямое указание еще и на то, где они находятся.

Появляясь из-за горизонта, вышка будто бы вещает мощнее.

Услышат ли представители внеземных цивилизаций что-нибудь конкретное? Ученые сомневаются. Ведь сигналы вышек накладываются друг на друга. А вот SMS-сообщения теоретически отличить друг от друга можно. При соответствующем развитии инопланетной техники, разумеется. А чтобы просто перехватывать сигналы нашей мобильной связи «им» достаточно и нашего уровня. И телескопа вроде земного «Горизонта событий» (Event Horizon Telescope).

По мнению голландцев, сигналы земной мобильной связи хорошо различимы в радиусе 10 световых лет – там находятся около 20 звезд. Но лучше всего внеземным радиоастрономам «будет слышно» нас с планет ближайших звезд. Это Проксима Центавра – до нее чуть больше 4 световых лет, звезда Барнарда, до которой 6 световых лет, и HD 95735 в 8 световых годах от нас. У них у всех, кстати, вроде бы есть планеты.

Ближайшие к Солнцу звезды – их около 20.

По мере перехода человечества на более современные мобильные технологии, такие как 5G, сигналы вышек станут сильнее. Стало быть, еще больше звезд попадут в «зону досягаемости».

Алло, инопланетяне, что молчите? Вы есть?

КСТАТИ

Наш «пузырь»

О том, что человечество вообще существует, известно в пространстве диаметром более 250 световых лет – внутри так называемого «Пузыря человечества». Земля «надувает» его, распространяя радиоволны с 1895 года. С тех пор, как было изобретено радио, они – волны – разбегаются во все стороны со скоростью света.

По сравнению с нашей галактикой – Млечным путем, «Пузырь человечества» выглядит крохотной сферой.

Конкретно «Комсомольская правда» посредством своего радио вещает в межзвездное пространство с 2009 года. Его первые передачи слышны на расстоянии в 14 световых лет. Надеемся, они продолжают радовать каких-нибудь в меру развитых братьев по разуму. Но, похоже, что по соседству их все-таки нет. Или есть – только отсталые, а то и первобытные. Иначе бы до нас долетели инопланетные шоу.

