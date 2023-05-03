Уехавший из России Алексей Панин переступил опасную черту

Алексей Панин поплатился за свой длинный язык Фото: Иван МАКЕЕВ

Алексей Панин несколько лет назад переехал в Испанию вместе со старшей дочерью Анной. Известный своими дебошами и скандалами артист поселился в небольшом городке Торревьеха в провинции Аликанте. Он активно делится с поклонниками фотографиям, хвастаясь жизнью в Европе. И не устает делать подлые заявления в адрес России. Одно из них заинтересовало правоохранительные органы.

Алексей Панин поплатился за свой длинный язык. Ему грозит до семи лет тюрьмы. Против него возбуждено уголовное дело за оправдание теракта на Крымском мосту. Еще в 2022 году актер разместил в блоге пост, в котором порадовался взрыву.

В квартиру Панина в Москве пришли с обысками, но оказалось, что она больше не принадлежит ему. Артист тайно продал жилье.

Напомним, Панин покинул Россию в 2020 году. Эмигрировав в Испанию, Алексей заявлял, что готов жить за границей, несмотря на отсутствие работы и стабильного заработка. Он не раз позволял себе регулярные негативные высказывания в адрес России и ее граждан, неоднократно оскорблял коллег.

И постоянно жалуется на жизнь за границей: "Когда жил в России, мог позволить себе дом на Рублевке, мог взять из коробки деньги и купить еще одну машину. Сейчас мы живем как обычные люди, в обычной квартире. Но мы не голодаем", - говорил он.

А ведь несколько лет назад он был востребованным актером и получал хорошие деньги за съемки. Однако теперь не нужен никому, поскольку сам загубил свою карьеру. "Мое лицо интеллектом не блещет", - делился он. Малолетняя дочь знаменитости подрабатывает официанткой в местом кафе, чтобы кормить себя и отца.