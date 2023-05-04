Фильм «Вызов» заработал первый миллиард. Но «Чебурашку» уже не догонит

Билетная выручка космической одиссеи актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко составила уже 1 008 818 982 руб.

Билетная выручка космической одиссеи актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко составила уже 1 008 818 982 руб. (данные федеральной ЕАИС сведений о показах фильмов на 4 мая). Чтобы преодолеть символическую отметку в 1 млрд руб., картине понадобилось чуть больше двух недель (в прокате «Вызов» стартовал 20 апреля, плюс пара традиционных дней предварительных показов).

Результат, безусловно, впечатляющий. Тем не менее уже понятно, что «Чебурашку» с его оглушительными сборами (6,8 млрд руб. на данный момент) первый в мире фильм, снятый в космосе, уже не «поборет».

В статистике проката показательным считается итог первого уикэнда (когда фильм только вышел, и подогретые рекламой зрители отправились в выходной его смотреть).

Так вот, «Чебурашка» в свой первый уик-энд собрал 1,4 млрд руб., а «Вызов» - только 426 млн руб.

Кстати, не следует думать, что все заработанное достанется производителям фильма. С билетной выручки кормится вся киноиндустрия, включая кинотеатры (их доля может составлять 50%), прокатная компания (около 7%), и только оставшаяся часть достается продюсерам.