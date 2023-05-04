Внучку Вячеслава Зайцева вели под руки на похоронах: Маша залила слезами могилу кутюрье

На кладбище и прощании внучка Зайцева Мария с трудом могла идти, ее поддерживали за руки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В подмосковном Щелкове похоронили Вячеслава Зайцева, которого не стало 30 апреля 2023 года. Траурная церемония прошла очень камерно, без лишнего пафоса. Были самые близкие мэтру люди - единственный сын Егор, его супруга и старшая дочь Маша, которая пошла по стопам знаменитого деда и стала модельером. Конечно, публика ожидала звездных гостей. Но из них были лишь Надежда Бабкина, Сергей Зверев, Татьяна Михалкова и старенький папа Филиппа Киркорова. Алла Пугачева, вернувшаяся в Москву 3 мая, хоронить кутюрье не пришла.

Сын Вячеслава Зайцева похоронил отца в тихом месте. Егор Зайцев объяснил свой выбор, подчеркнув, что следовал воле папы. В гроб он положил знаменитую шляпу родителя - как известно, она была визитной карточкой мэтра. Он всегда выходил в свет в этом головном уборе.

"Нам предлагали Троекуровское кладбище, где Валя Юдашкин будет похоронен 6 мая… Щелково - красивое тихое место. Папа его очень любил", - говорил наследник.

Кутюрье обрел вечный покой на Жегаловском кладбище, отпевали его в Соборе Троицы Живоначальной. "Здесь его семья, его усадьба. Мне кажется, он устал от суеты. Сейчас никто за ним не стоит. Пускай он отдохнет. Какие Мавзолеи или Кремли? Они недостойны отца. Вот обычная земля, где он жил, творил", - сказал Егор, объяснив выбор места для похорон.

Могила Зайцева усеяна цветами и венками, которые прислали неравнодушные. Участок Вячеслава Михайловича находится в центре погоста.

Во время похорон сын старался держаться. А вот внучка Зайцева Маша сильно плакала. Она любила деда, а он в ней души не чаял. Вячеслав Михайлович до последнего вздоха был на постоянной связи с Марусей. На кладбище и прощании Мария с трудом могла идти, ее поддерживали за руки.