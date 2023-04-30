Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды30 апреля 2023 19:30

Вячеслав Зайцев был измучен перед смертью

Легендарный кутюрье девять лет страдал от неизлечимой болезни
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Кутюрье Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года

Кутюрье Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года

Фото: Иван МАКЕЕВ

Россияне скорбят по умершему Вячеславу Зайцеву. Именитый кутюрье скончался 30 апреля 2023 года после того, как был доставлен в реанимацию с внутренним кровотечением. Неизлечимый недуг сильно изматывала модельера. Он не мог сам ходить, не говорил. Как рассказывали в окружении знаменитости, Вячеслав Михайлович находился в полузабытье. При этом тяжелобольного модельера выставляли на всеобщее обозрение непонятные люди, которые назывались его друзьями. При этом рядом не было ни единственного сына Егора, ни любимых внучек Маши и Насти.

Вячеслав Зайцев последние годы жизни был измучен тяжелой болезнью. Страдающий болезнью Паркинсона кутюрье сам не вставал, передвигался в инвалидной коляске. Говорить он не мог.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Жил в своем роскошном трехэтажном доме площадью в девять тысяч квадратных метров в Каблуково. Натуральное дерево, мраморные полы, лепнина и прочие атрибуты роскоши окружали хозяина поместья. Но Вячеславу Михайловичу было важно присутствие самых родных людей. А их рядом не было.

Его окружали какие-то непонятные личности, которые снимали с ним тиктоки, показывая, как немощный пенсионер доживает свой век. Кутюрье молча улыбался и будто даже не понимал, что происходит. "Он такой невероятной доброты человек! Да, у него трясется рука, он плохо ходит, но он остается человеком", - говорила о нем актриса Людмила Поргина.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Чуть ранее в прокуратуре Москвы заявляли о назначении проверки сообщений о злоумышленниках, которые якобы под маской благодетелей поселились в доме немощного модельера и вознамерились завладеть его имуществом. Сын мэтра Егор Зайцев сообщал, что полиция и прокуратура заинтересовалась скандалом вокруг имущества его родителя.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мол, некие люди якобы владеют брендом Вячеслава Михайловича. "Они везде ставят эти логотипы. Я как раз читал материал про их поддельные бренды. Я к этому не имею отношения, просто папу жалко", - вздыхал Егор. С 2015 года он не посещал дом отца, да и звонить ему не мог - трубки брали чужие люди.

Шоу-бизнесЗвезды: утратыВячеслав Зайцев: досье KP.RU