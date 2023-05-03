Сын нарушил последнюю волю умершего Вячеслава Зайцева: "Пир во время чумы"

Модельер Вячеслав Зайцев. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Семью Вячеслава Зайцева, скончавшегося 30 апреля 2023 года, продолжают сотрясать скандалы. Еще при жизни именитого кутюрье его отношения с самыми близкими людьми разладились. Сын Егор не был в роскошном особняке отца с 2015 года. Внучки Маша и Настя тоже не виделись с немощным дедушкой, который последние годы жизни был прикован к инвалидной коляске, толком не мог говорить и был измучен неизлечимой болезнью. И вот теперь стало известно, что сын нарушил последнюю волю Зайцева.

4 мая в подмосковном Щелково пройдут похороны Вячеслава Зайцева. Тело будет предано земле позже, чем это положено по православной традиции. Траурная церемония вызывает у публики вопросы.

Выбор сына Егора пал на Щелково потому, что модельер жил там более 30 лет. Отпрыск уверяет, что отец хотел быть похоронен на территории усадьбы, на маленьком кладбище. "Прекрасное кладбище, на земле, где он хочет быть, в Щелково, в черте города, там роскошный храм", - цитирует наследника Пятый канал.

В 12:00 начнется служба в храме, затем состоятся сами похороны. Церемония прощания будет открытой, а вот поминки пройдут в узком кругу. "Простимся скромно, все-таки день похорон, но зато ему будет приятно, он будет рад, потому что его дух там везде. Он будет смотреть и радоваться, что близкие к нему пришли именно туда. Устраивать пир во время чумы - отец бы этого не простил. Все будет достойно", - заявил Егор

Он также объяснил, почему не сразу смог забрать тело отца из морга. В прокуратуре ему заявили, что без его показаний не смогут отдать тело модельера.

Но в окружении Вячеслава Михайловича считают, что наследник нарушает его последнюю волю. Мол, легенда моды хотел упокоиться на Новодевичьем кладбище. "У нас была трогательная встреча. Вячеслав Михайлович говорил, что хотел быть похоронен на Новодевичьем кладбище", - цитирует Woman.ru сына Никаса Сафронова.

По словам Луки Затравкина, его отец хочет поехать на похороны, проститься, но не знает куда. "Если действительно в Щелково, - это позор, конечно! Какое Щелково? При чем тут сын, который так решил? Это история России, модельер, который украшал мир. Он создавал одежду, которая являлась лицом нашей страны", - сообщил Лука.

Ранее старшая внучка Зайцева появилась у Андрея Малахова. В студии скандального шоу Мария заявила, что модельера нужно похоронить на Новодевичьем кладбище.

"Я считаю, что он достоин народных похорон и Новодевичьего кладбища. Чтобы все люди могли проститься с ним... Он всегда делал все для людей. Дедушкино наследие прежде всего национальное, а уже потом достояние семьи", - объяснила она свое желание увековечить память именитого родственника на знаменитом кладбище.