Прощание и похороны Валентина Юдашкина пройдут 6 мая 2023 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 6 мая, пройдут похороны и прощание с российским модельером Валентином Юдашкиным. KP.RU ведет онлайн-трансляция прощания с модельером.

Похороны Валентина Юдашкина, прямая трансляция

Как писал сайт KP.RU, прощание с кутюрье состоится на Троекуровском кладбище, а посетить официальную церемонию сможет любой желающий, поскольку она будет открытой.

Напомним, Валентин Юдашкин ушел из жизни во вторник, 2 мая, после продолжительной болезни. Много лет модельер боролся с онкологией, болезнь была обнаружена у него еще в 2016 году и он перенес несколько операций в России, а его семья планировала отправить дизайнера на лечение за рубеж, однако там отказались заниматься таким тяжелым случаем.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким модельера, отметив талант, а также профессионализм дизайнера.