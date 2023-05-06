Почему террористы охотились за Захаром Прилепиным

6 мая в результате теракта в нижегородской области Захар Прилепин получил тяжелые ранения, а его друг и охранник погиб. Фото: Борис КУДРЯВОВ

6 мая в результате теракта в нижегородской области Захар Прилепин получил тяжелые ранения, а его друг и охранник погиб. Задержан подозреваемый, он признался, что действовал под руководством спецслужб Украины.

Почему террористы выбрали своей целью Захара Прилепина и как предотвратить подобные трагедии в дальнейшем? На эти и другие вопросы ответил автор Telegram-канала "Сыны Монархии" Роман Антоновский на "Радио "Комсомольская правда".

- Роман, как Вы думаете, почему целью нового теракта стал именно Прилепин?

- И Даша Дугина, и Владлен Татарский, и Прилепин, безусловно, имели огромное влияние на умы людей. Я думаю, более того, с началом спецоперации они своими зажигательными постами, речами, эссе, публицистикой привлекли на нашу сторону немалое количество ранее аполитичных, колеблющихся людей. Стратегия наших врагов – ГУР, СБУ, Запада и их сторонников на нашей территории понятна. Они стараются выбить именно идеологов русского пробуждения и "Русской весны". Идет атака именно на лидеров общественного мнения, на популярных блогеров и публицистов патриотического направления, как левого, так и правого. Прилепин - это популярный русский писатель, который, конечно же, вписавший свое имя в классику русской литературы той же "Обителью", более того, суперпопулярный блогер, один из основных ЛОМов (лидеров общественного мнения - прим. авт.) левого патриотического направления. Все идет по нарастающей.

Автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин, подорвали. Фото: Стрингер/ТАСС

У Запада и тех же украинцев вполне осознанная стратегия по выбиванию русских пассионариев, которые могут зажигать сердца людей. В любом городе есть, допустим, по 50 человек активистов каждого политического направления. Это люди, которые могут за собой вывести тысячи людей на улицы на какие-то подвиги. И если ты этот актив выкашиваешь, сажаешь, убиваешь или заставляешь его бежать, то просто сочувствующие им люди без этих лидеров ничего не смогут делать. Поэтому наши враги пытаются уничтожать лидеров патриотического общественного мнения в России, а мы в этом плане почему-то никоим образом не пытаемся выбивать пассионарную военно-политическую верхушку на Украине.

- Но националистические пассионарии на Украине явно действуют по команде, которые, кстати, далеко не всегда исходят из Киева.

- Да, приходится слышать, что они не субъектны, что ими управляет Запад. Но если мы уничтожим пульт от телевизора, то нельзя будет этим пультом управлять. Поэтому если мы будем выкашивать военно-политическое управление террористического государства Украина, то в какой-то момент будет коллапс, потому что приказы Запада, отдаваемые на Украину, будет просто некому транслировать.

Задержан подозреваемый в теракте. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

- А что нам делать здесь?

- Во-первых, нужно проводить жесткие фильтрационные мероприятия по тем, кто к нам приезжает, уделяя внимание тем, кто раньше состоял во всяких майданах, организациях. Потому что, как вы помните, убийца Дарьи Дугиной была действующей украинской военнослужащей, но она спокойно въехала, уехала из России, и никто ее особо не фильтровал.

Кроме того, у нас есть действительно большая колонна заукраинских либералов, ультралевых, ультраправых, которые по приказам ГУР или СБУ совершают определенные теракты, атаки, дроны запускают. И с этим тоже надо жестко бороться. Потому что от заукраинского пропагандиста до террориста типа Треповой, взорвавшей Владлена Татарского, один шаг.

Мы должны сейчас проявить тоже режим нулевой толерантности к заукраинствующим внутри России и усилить фильтрационные мероприятия по отношению к гражданам освобожденных территорий. И одно другому не противоречит. Достаточно часто приходится слышать, что мы с ними, дескать, один народ. Да, мы с ними один народ, но нам нужно людям с освобожденных территорий прививать не украинскую идентичность, потому что она глубоко русофобская, которой они и без того переполнены, а возвращать им русскую идентичность.

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