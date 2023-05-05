Что известно о подозреваемом в теракте против Захара Прилепина: Семья отказывается говорить о нем, завербован украинскими спецслужбами

Что известно о подозреваемом в покушении на Захара Прилепина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ / СК России

В покушении на российского писателя Захара Прилепина появились подозреваемые. Утром 6 мая публицист возвращался со своим товарищем Александром Шубиным из Луганска в Москву на своем Audi Q7. Они ехали в Нижегородской области, где Прилепин навестил свою многодетную семью. На дороге в одной из деревень в Борском районе иномарка взорвалась. Захар Прилепин чудом выжил, его госпитализировали на вертолете санитарной авиации. После череды операций писателя ввели в кому для быстрейшего восстановления. Как заверили дети писателя KP.RU, он будет в порядке.

СКР возбудил уголовное дело по факту теракта. Силовики организовали операцию по задержанию причастных к теракту, проверяя машины в ближайших районах к месту происшествия. Как оказалось, главный подозреваемый совершении преступления скрывался в лесу. Его зовут Александр Пермяков. Как выяснила KP.RU, он уроженец Украины, который совсем недавно получил российское гражданство. Родился и вырос в городе Дружковка под Донецком. Судя по соцсетям, в последние годы жил и работал в Москве. Сопротивляться мужчина не стал, а на допросе во всем сознался. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, ранее Пермяков был судим.

Единственное фото Александра Пермякова в соцсетях. На его страничке указано, что в последние годы он жил в Москве. Фото: СОЦСЕТИ

- В 2018-м году меня завербовали украинские спецслужбы. В 22-м году приехал на территорию РФ, чтобы убить Захара Прилепина. Использовал две противотанковые мины. Сожалению о содеянном, - сказал он на камеру.

Чуть позже в Следственном комитете России рассказали подробности террористического акта.

- Задержанный дистанционно привел в действие взрывное устройство, а потом скрылся с места происшествия. Эксперты взяли смывы с его рук и одежды для проведения судебных экспертиз, - отчитались в пресс-службе СКР.

Известно, что отец у Пермякова давно умер. А за матерью ухаживает сестра, которая теперь живет в Петербурге со своим мужем. Однако семья отказалась говорить об Александре.

- Я не готов сейчас говорить и общаться! Меня уже шокировали, - заявил KP.RU муж сестры Пермякова.

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