ООН начала защищать педофилов: кто стоит за скандальным предложением легализировать "секс с детьми по согласию"

Отвратительная похоть любителей детских тел нашла неожиданную поддержку со стороны Организации Объединенных Наций Фото: Shutterstock

АМЕРИКА ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ

Случай, произошедший на днях в американском штате Миннесота, еще несколько лет назад вызвал бы бурное обсуждение в обществе. Теперь же о нем лишь кратко упомянули в сообщениях информагентств как о банальном событии в ряду десятков подобных. Всего-то ничего: член законодательного собрания штата Ли Финке предложил принять билль, который разрешает официально причислить педофилов к числу людей с нетрадиционной ориентацией и таким образом освободить их от судебного преследования.

Кстати, сам законодатель является трансгендером и, видимо, радеет за то, чтобы расширить и так несметные ряды приверженцев ЛГБТ+ в Америке за счет растлителей детей.

Впрочем, к паранойе, творящейся в Штатах по поводу возвеличивания извращенцев всех мастей, мир уже привык. Но была надежда, что международные правовые структуры, медицинские организации, наконец, многочисленные фонды защиты детей не дадут распространиться этой заразе по всей планете.

Увы, теперь этой надежды поубавилось.

«ПОДАРОЧЕК» К 8 МАРТА

Отвратительная похоть любителей детских тел нашла неожиданную поддержку со стороны (не падайте!) Организации Объединенных Наций.

В запутанной системе ООН существует структура под названием UNAIDS. В основном она призвана координировать усилия государственных учреждений и гражданских обществ разных стран в борьбе с эпидемией ВИЧ и СПИДа. В ее соучредителях - более десятка авторитетных организаций, среди которых Всемирная Организация Здравоохранения и Детский фонд ООН.

И вот из недр UNAIDS вышел доклад под названием «Принципы 8 марта» (был приурочен к Международному женскому дню). Поначалу на него не особо обратили внимание - мало ли всяких бумаг готовят в ООН. Но потом эксперты вчитались и обомлели - ну и «мимозу» преподнесли к 8 марта ооновские чиновники! В докладе звучит прямой призыв декриминализировать правонарушения, связанные с «сексом, употреблением наркотиков, ВИЧ, сексуальным и репродуктивным здоровьем».

ДЕТКА, СОГЛАСИСЬ НА СЕКС

22-ю страницу доклада американские и прочие педофилы наверняка уже скопировали, вставили в рамочку и повесили на видных местах. Ибо там черным по белому написано следующее:

«Сексуальное поведение с участием лиц, не достигших установленного в стране минимального возраста согласия на секс, может осуществляться по обоюдному согласию, если не по закону, то по факту».

То есть, если даже нельзя, но взрослые дядя или тетя сумели склонить подростка, а то и малолетнего ребенка к занятию сексом, то это должно считаться вполне нормальным.

Причем особый цинизм состоит в том, что такой порядок объясняется заботой о тех, кому еще не исполнилось 18. Мол, это поможет «отражать их права и способность принимать решения о вступлении в половые отношения по обоюдному согласию».

Интересно, а составители доклада уверены, что дети и подростки могут осмысленно давать согласие на секс? Ведь малолетку можно уговорить и «за шоколадку», а тех, кто постарше, соблазнить, купив им какую-то нужную вещь или просто дав денег.

ТЕНЬ ГЛОБАЛИСТОВ

Кто же продавил появление столь скандального документа ООН? Над ним работали несколько лет, было привлечено множество экспертов. Очень хорошо оплачиваемых экспертов.

По некоторым данным, здесь не обошлось без участия влиятельной некоммерческой организации Международная федерация планирования семьи (IPPF), которая действует в 146 странах. Ее главный спонсор - американский миллиардер Билл Гейтс, пожертвовавший IPPF около 100 миллионов долларов. Именно его считают одним из вдохновителей идеи о сокращении населения планеты, в том числе путем внедрения в массы нетрадиционных сексотношений.

IPPF учит детей верить, что они «сексуальны с момента рождения», и утверждает, что с 10-летнего возраста им можно «рассказывать о коммерческом сексе, который является просто одной из форм интимного общения». «Коммерческим сексом» стыдливо названа проституция, в данном случае - подростковая.

Из ООН внятных комментариев пока не последовало. Что это - прогиб под натиском глобалистского лобби, дань нынешней западной моде сдувать пылинки с сексменьшинств или, что опаснее всего, осознанно взятый курс на перепрошивку человеческого сознания? В любом случае с руки важнейшей международной организации педофилам перепал хороший козырь, которым они не преминут воспользоваться.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Майкл Снайдер, американский консервативный политик и блогер: Эти люди больны

- Шокирующий документ ООН раскрывает чудовищную сексуальную программу, которую глобалисты планируют навязать всему миру. Что неизбежно будет иметь очень серьезные последствия. Эти люди больны, но стремятся, чтобы их извращенное сознание охватило миллионы других людей, и тогда оно уже не будет восприниматься как болезнь.

Нормальное общество стремится защитить детей, но в Америке существует ненасытный аппетит к жестокому обращению с ними. Это должно прекратиться. Если мы продолжим идти по этому пути, у США нет будущего. Потому что на протяжении всей истории каждое общество, придерживавшееся крайне распущенного сексуального поведения, в конце концов приходило к упадку.