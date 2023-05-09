Русская коса разрубила украинскую попытку контрнаступления: десятки попытавшихся форсировать Днепр отрядов ВСУ были уничтожены

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в городе Алешки. Фото: Александр КОЦ

АГИТАЦИЯ ВРАГА

«Радио «Байрактар». Музыка украинской перемоги», - выудила магнитола в шипении FM-диапазона за пару десятков километров до Днепра.

За окном машины до горизонта на солнце переливался ядовито-желтый рапс, переходящий в голубое небо. Жовто-блакитный пейзаж — подстать ворвавшейся в эфир самостийной какофонии. Феерия «патриотического искусства». На любой вкус — от шансона до хип-хопа, от баллад до частушек, от жесткого рока до приторной попсы… И все - о наследниках Бандеры, которые в «фортице Бахмут» шинкуют на тонкие дольки ненавистного москаля. Концентрированная русофобия, обернутая в музыкальный фантик, от которой после 15 минут прослушивания начинает сводить скулы.

Песни перемежаются краткими и ясными инструкциями, как сообщить о местонахождении российских подразделений, их перемещении, количестве техники и личного состава. Таких периодически отлавливают российские спецслужбы. Тех, кому везет, просто выдворяют на ту сторону на последнем блокпосту. Нравится работать на киевский режим — делай это на той территории, которую он пока контролирует.

ОСТРОВА НЕВЕЗЕНИЯ

Крайний раз по этим дорогам я ездил в прошлом году, перед уходом из Херсона. За прошедшие месяцы они серьезно изменились. На подъезде к Днепру заметно прибавилось воронок от снарядов и мин, по обочинам — остовы сгоревших машин. Очевидно, с занятием более выгодного правого берега противник усилил обстрелы населенных пунктов левобережья. Об этом говорят и разрушения в прифронтовых деревнях.

А недавно по Сети прошла информация, что формирования киевского режима высадились на нашем берегу и едва ли не создали плацдарм.

- Да, периодически они совершают «набеги», высаживаются, пробуют закрепиться, - подтверждает мне знакомый офицер на одном из рубежей обороны под Алешками. - Недавно на семи катерах десантировались под полсотни диверсантов. Непонятна цель этих самоубийственных акций. Естественно, такие наскоки отражаются сразу. Сложнее их было выкурить с островов.

В середине весны диверсионные группы противника начали высаживаться на многочисленных островах, где в мирное время любили отдыхать херсонцы. Там есть и дачи, и турбазы, которые быстро облюбовал противник. И подбираясь по протокам к нашему берегу, атаковал наблюдательные пункты. Большого стратегического значения в таких вылазках нет. Но это — ежедневная диверсионная работа, которая нацелена на запугивание, психологически давит. И тогда на помощь пришла наша авиация.

- Начали обрабатывать их опорники планирующими 500-килограммовыми боеприпасами. Сначала раздолбали место дислокации ВСУ на острове Черкесский, потом на Большом, - говорит мой собеседник. - А затем начали планомерно зачищать острова нашими группами, перекрывая протоки, по которым они спокойно гоняли раньше. А артиллерия отрабатывала по их прибрежной полосе. В итоге все подходы к островам под нашим контролем. Но щупать нас они все равно пытаются.

«ВЕДУТ СЕБЯ НАГЛО»

Разговоры о некоем плацдарме на нашем берегу под Херсоном возникли в ожидании разрекламированного «контрнаступления» Киева. Дескать, передовые отряды ВСУ уже готовятся к форсированию Днепра, чтоб отрезать наш гарнизон на Кирнбурнской косе, и ему придется либо прорываться из окружения с боем, либо сдаваться врагу. Я поговорил со знакомыми, которые дислоцируются практически напротив Очакова. У них никаких панических настроений нет. И к идее контрнаступления со стороны Херсона они относятся скептически: «Это ж сколько их потонет, пока они будут переправляться на наш берег!»

За рулем своей машины отправляюсь практически от Кирнбурнской косы вдоль нашего берега на север. Эта дорога тоже сильно изменилась. Множество блокпостов. Они уже сняты натовскими спутниками и выложены в Сеть. Но это лишь видимая часть наших оборонительных рубежей по Днепру. Мирных жителей, к слову, стало заметно больше. Видимо, многие возвращаются в свои дома. В отличие от Запорожской области, где из прифронтовых населенных пунктов людей вывозят в Бердянск.

Знакомый маршрут, который то подходит к берегу, то уходит в сторону от него — Голая Пристань, Коханы, Подлесное… В какой-то момент на противоположном берегу показываются многоэтажки самого Херсона. Очевидно, эта дорога находится под огневым контролем противника. Но ей активно пользуются мирные жители.

Наконец, Алешки. Это последний городок перед Антоновским мостом. Вон, эстакада уходит к нашей бывшей переправе. Никакой активности противника здесь тоже не замечаю.

Алешки. Эстакада уходит к бывшей переправе через Днепр. Фото: Александр КОЦ

- Они высаживались пару раз правее моста, в районе дач, но надолго не задерживались, - говорит знакомый офицер-десантник. - Да и смысла большого закрепляться малыми группами нет. Просто напрасно переводить людей. Но ведут себя, конечно, нагло. Смотрят, чем и как быстро мы реагируем. Думаю, если в Запорожье им удастся продавить нашу оборону, то и здесь могут начать давить. Но пока это только предположения.

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