Умелец в тюрьме: Разгадай рисунок-детектив

Умелец в тюрьме Фото: Сергей СОКОЛОВ

В тюрьме до охранников дошли слухи, что заключенный по кличке Якорь втайне изготавливает ножи. Охрана не раз проверяла камеру Якоря, но ни ножей, ни инструментов для их изготовления не нашли. За помощью обратились к капитану Правдолюбову, который в свое время и засадил Якоря за решетку. Правдолюбов зашел в камеру и внимательно ее осмотрел. На первый взгляд инструменты и ножи спрятать было некуда, но Правдолюбов быстро понял, где их искать.

Так куда Якорь спрятал инструменты и ножи?

Ответ

Якорь вывесил ножи с инструментами за окно, привязав их веревкой за решетку.