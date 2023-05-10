Похудел на 10 килограмм ради полета: Режиссер Клим Шипенко рассказал про съемки фильма «Вызов»

О съемках фильма «Вызов» Клим Шипенко рассказал нашим журналистам в программе «Диалоги» на радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Клим Шипенко за последние пять лет стал одним из главных российских режиссеров. Его «Салют-7» и «Текст» были удостоены «Золотых орлов» как лучшие фильмы 2017-го и 2019 годов, а «Холоп» побил все рекорды, став самым кассовым кинопроектом в истории новейшего российского кино. Но «Вызов», ради съемок которого Клим и актриса Юлия Пересильд отправились на орбиту, обсуждают еще горячее, чем предыдущие хиты Шипенко. О съемках он рассказал нашим журналистам в программе «Диалоги» на радио «Комсомольская правда».

«Я ЖДАЛ ЭТОГО ЗВОНКА ВСЮ ЖИЗНЬ»

- Что вы почувствовали в тот момент, когда вам предложили снимать «Вызов»? И как это произошло, - позвонил Константин Эрнст и спросил: «Не хочешь полететь в космос»?

- Позвонил мой постоянный продюсер и партнер Эдуард Илоян. Сказал, что поступило такое предложение. И дальше мы уже встречались с Константином Львовичем… Я дико обрадовался. Потому что ждал этот звонок всю свою жизнь. Я мечтал о полете в космос, много думал о нем, когда снимал «Салют-7»…

- А в какой момент вы поняли, что все это реально? Что вы действительно полетите?

- Интуитивно я знал, что так будет. Казалось бы, один шанс из миллиона, что я попаду на орбиту, но есть вещи, которые просто должны осуществиться. А если говорить о конкретном моменте, когда мы осознали, что летим - это когда был подписан указ о том, что наш фильм будет снят в рамках научно-просветительского проекта. Космическая индустрия неоднородна, там есть те, кто был за наш фильм и те, кто был против, но после указа стало понятно, что у нас все получается.

- У вас были дублеры на случай, если вы или Юлия Пересильд вдруг заболеете прямо перед вылетом?

- Да, были. Дублером Юли была актриса Алена Мордовина. Она прошла всю подготовку, медкомиссию, тот же путь, который прошла Юля. А у меня дублером был второй оператор Алексей Дудин. И он помогал мне технически подготовиться, занимался снаряжением, киноаппаратурой, помогал освоить камеру, разные гаджеты и приблуды, рассказывал, как перегонять материалы.

- «Вызов» вы снимали совместно с «Роскосмосом». Подписывали какие-то документы о неразглашении гостайны? Вы же попали на стратегический объект.

- Насколько я помню, не подписывали. Нас туда, где гостайны, просто не пускали, и уж точно не давали там снимать кино. А вообще ведь космонавты охотно показывают интерьеры МКС, даже в YouTube можно найти видеоэкскурсию по станции.

Клим Шипенко и Юлия Пересильд на пресс-конференции, посвященной выходу в широкий прокат художественного фильма "Вызов". Фото: Левчук Александра

«ВОДИТЬ В МОСКВЕ МАШИНУ ОПАСНЕЕ, ЧЕМ ЛЕТЕТЬ НА МКС»

- Говорят, вы взяли на орбиту шлем для регби, чтобы в невесомости не биться головой о стены МКС. Он вам пригодился?

- Было понятно, что я буду много летать, в том числе спиной вперед, смотря в объектив камеры. И не всегда буду контролировать свои движения. Чтобы остановиться в невесомости, ты должен зацепиться за что-то рукой, иначе так и будешь лететь, пока во что-нибудь не врежешься. Мы долго думали, что же там все-таки сможет защитить мою голову. Все, что посылается в космос, должно пройти лабораторные тесты, абы что туда не отправят. И изо всех видов защиты подошел именно шлем для регби - легкий, не громоздкий, но при этом нивелирующий все удары. Так что травмы головы не случилось, хотя я очень часто ею бился.

- Вы высокий. Ваш рост вам не помешал, когда проверяли, годны ли вы для полета?

- Во мне 189 сантиметров, а максимально допустимый рост – 190. Еще два сантиметра, и я бы просто не смог отправиться на орбиту… В итоге отправился, но рост создавал мне сильные неудобства, когда мы по пять часов сидели в скафандрах на тренажерах, а потом в настоящем корабле «Союз». Юле было легче.

- Там еще ограничения по весу…

- Сейчас я вешу 95 килограммов. Когда начиналась медкомиссия, было 105. Но похудеть на 10 килограммов было несложно: надо считать калории, не пить крепкий алкоголь и раза три в неделю заниматься спортом часа по два.

Клим Шипенко после посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-18". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Когда стало понятно, что вы летите, у близких не было паники? Криков: «Ты отправишься в космос только через мой труп?»

- Нет, такого не было. С точки зрения статистики, водить в Москве автомобиль - гораздо более рискованное занятие, чем слетать на орбиту. В городе каждый день - автокатастрофы со смертельным исходом, а в космонавтике, за всю ее историю, смертей - единицы, и это случалось в абсолютно нештатных ситуациях. Сейчас в космической индустрии все тщательно продумано и проработано, на каждую нештатную ситуацию есть по десять вариантов, как с ней справиться. Близкие волновались во время старта, но просто потому, что это сам по себе волнующий момент. Еще и проводы космонавтов так организованы, - в день взлета все машут руками, - что у нас с Юлей было ощущение, что мы на год летим. То есть космонавты и на год летают, так что в случае с ними эта церемония уместна, но мы-то отправлялись на две недели, и говорили: «Ребята, ну что вы, не надо так трогательно!» Ну и, конечно, мы учли все традиции настоящих космонавтов…

- Смотрели перед полетом «Белое солнце пустыни»?

- Смотрели, конечно. Но вообще у них традиций миллион: посещение на Байконуре музея, поднятие одного флага, другого флага, и так каждый день. Полдня уходило только на соблюдение традиций. Я говорил: «Друзья, нам надо еще подготовиться к съемкам, выделите нам на это время, а то мы все соблюдем, но фильма не будет!»

- В фильме сцены на МКС занимают минут сорок пять. А сколько вы сняли материала?

- Десятки часов. Но это обычный процесс. Снимается много дублей, получаются десятки и сотни часов материала, из них потом монтируется двухчасовой фильм.

- Наверняка вы слышали вопросы: «Стоил ли полет в космос этих 45 минут? Неужели такая огромная разница между съемками невесомости в студийных декорациях и на орбите?»

- Слышал. Дело в том, что любое кино можно снять в студии. Вопрос только в том, насколько хорошим оно будет. «Вызов» - это эксперимент. Могло бы вообще ничего не получиться, никто ничего не гарантировал. Но мы хотели быть первыми. Это дорогого стоит…

Фото: Роскосмос

Иногда метод диктует съемку, иногда съемка диктует метод. Здесь во многом условия диктовали сюжет. Если бы я придумал фильм «Чужой-6», и мне бы сказали: «Хочешь, можешь на МКС поснимать», - я бы сказал: «Нет. Для этого сюжета МКС не нужна». Слишком сложно там снять фантастику, не получится. Но «Вызов» - история, связанная с реальными космонавтами, настоящей космической станцией. Мы подо все это и придумывали сценарий с моим соавтором Бакуром Бакурадзе. Еще имейте в виду, что у съемки на Земле есть масса ограничений, и я со всеми ними столкнулся, когда снимал в студии «Салют-7», испытал массу неудобств… Но «Салют-7» я бы тоже не стал снимать на МКС, сюжет бы не позволил: мне не дали бы там устраивать пожар, не дали бы воду разливать по всей станции.

Во второй части интервью читайте о том, как Том Круз чуть не полетел на орбиту одновременно с Юлией и Климом, как устроен туалет на МКС и почему в фильме звучит песня Анны Герман «Мы долгое эхо друг друга».

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