Как заподозрить рак кишечника в раннем возрасте: четыре самых частых признака

Боль в животе - опасный симптом. Фото: Shutterstock

Прежде всего важно знать: на ранних стадиях колоректальный рак (в народе его часто называют раком кишечника) сейчас успешно лечится. Поэтому врачи-онкологи не перестают призывать: вовремя проходите онкоскрининги, то есть регулярные обследования для ранней диагностики болезни. При этом старшее поколение традиционно посещает врачей чаще, в том числе из-за уже имеющихся проблем со здоровьем. А вот молодежь и граждане в расцвете сил, особенно мужчины, нередко доходят до доктора, только когда уже невозможно терпеть или обезболивающие не помогают.

Между тем колоректальный рак стремительно молодеет. Число взрослых до 50 лет с таким заболеванием почти удвоилось за последние годы, сообщают исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. В частности, у людей, родившихся в 1990 году, в два раза выше риск рака толстой кишки и в четыре раза выше риск рака прямой кишки по сравнению с теми, кто появился на свет в 1950 году. В связи с этим в США, например, возраст начала скрининга для ранней диагностики таких опухолей снижен с 50 до 45 лет.

Но кроме регулярных обследований человеку важно самому следить за изменениями в своем состоянии. И при появлении тревожных признаков обращаться к врачу, не теряя времени. Ученые Вашингтонского университета провели анализ симптомов, которые чаще всего сигналят о нарушениях, связанных с развитием колоректального рака в относительно раннем возрасте. Специалисты изучили данные более 5 тысяч пациентов, у которых болезнь возникла до того, как им исполнилось 50 лет. Оказалось, что есть четыре основных признака, появляющиеся у людей в период от 3-х месяцев до 2-х лет перед постановкой диагноза. Это:

- боль в животе;

- ректальное кровотечение;

- диарея;

- железодефицитная анемия (определяется по анализу крови).

Наличие одного из таких признаков вдвое повышает вероятность, что у человека колоректальный рак (то есть риск онкодиагноза увеличен в два раза по сравнению с людьми, не имеющими симптома. - Ред.), установили исследователи. Если у человека есть два признака из списка, то вероятность опухоли в кишечнике повышена более, чем в 3,5 раза. При наличии трех или четырех симптомов риск рака повышен более чем в 6,5 раз.

При этом даже полный комплект тревожных признаков ни в коем случае не является 100%-м подтверждением рака, подчеркивают врачи. Такие симптомы могут иметь и другие заболевания - нужно как можно скорее пройти обследование, чтобы исключить злокачественную опухоль. Либо при ее обнаружении начать лечение.

- Мы хотим, чтобы молодые люди знали о таких симптомах и действовали в соответствии с ними (то есть обращались к врачу и проходили обследования. - Ред.). Это особенно важно потому, что колоректальный рак традиционно считается болезнью пожилых. А те, кто моложе 50 лет, уверены, что у них низкий риск и не проходят регулярные скрининги, - отметил один из авторов исследования, доктор медицинских наук, профессор Медицинской школе Вашингтонского университета Инь Цао. Кроме того, по мнению ученого, нужно распространять такую информацию среди врачей первичного звена (в России это районные поликлиники).

Доктор Цао также выделил два наиболее тревожных симптома из «нехорошей четверки». «Ректальное кровотечение и железодефицитная анемия, то есть состояние, при котором не хватает здоровых эритроцитов для переноса кислорода, указывают на необходимость своевременной эндоскопии и последующего наблюдения», - пояснил профессор. Это означает, что при таких признаках нужно как можно скорее провести колоноскопию.

БУДЬ В КУРСЕ

Из-за чего молодеет рак кишечника и как снизить риск

Исследования показывают, что развитию колоректального рака в раннем возрасте способствуют:

- ожирение,

- малоподвижный образ жизни,

- сахарный диабет,

- злоупотребление сладостями.

Cлучаи развития рака в молодом возрасте участились прежде всего из-за изменений в питании людей, поясняют авторы еще одной научной работы, исследователи больницы Бригхэма в Бостоне. Так называемая западная диета (western diet) включает большое количество продуктов с высокой степенью переработки. Все они - полуфабрикаты, фастфуд - губительны для микрофлоры нашего кишечника. Из-за нарушения баланса микробиома страдает иммунитет, развиваются хронические воспаления, растет риск опасных мутаций в клетках. И это становится благодатной почвой для развития рака. Плюс ожирение из-за того же фастфуда, объедания сладостями - тоже доказанный фактор повышения угрозы онкозаболеваний.

Что делать? С одной стороны, разумеется, нужно избавляться от факторов риска. К счастью, это в наших руках: начать больше двигаться, правильно питаться, лечить диабет, не пуская болезнь на самотек. С другой стороны, очень важны онкоскрининги, регулярные проверки.

В России скрининг на колоректальный рак входит в список бесплатных обследований в рамках диспансеризации. Виды и график обследований на сегодня такие:

- анализ кала на скрытую кровь: 1 раз в два года в возрасте 40–64 лет, ежегодно в возрасте 65–75 лет;

- если результат анализа положительный, то человека направляют на колоноскопию.

Важно: колоноскопия назначается независимо от диспансеризации, по медпоказаниям в любое время, если пациент обращается к врачу с жалобами, которые могут быть характерны для рака кишечника. В первую очередь - те самые тревожные симптомы: ректальные кровотечения, диарея, железодефицитная анемия.

НА ЗАМЕТКУ

Как быть при отягощенной наследственности

Если колоректальный рак был у отца или матери, брата или сестры, бабушки или дедушки, это считается отягощенным семейным анамнезом, пояснил в одном из интервью «КП» практикующий хирург-онколог, доктор медицинских наук, заместитель директора по лечебной работе МРНЦ им. А.Ф.Цыба Алексей Невольских. «У ряда таких пациентов выявляют наследственные формы рака», - отметил эксперт. Наиболее высоки риски, если у родственников болезнь стартовала в возрасте до 50 лет.

При отягощенной наследственности колоноскопия рекомендуется чаще, чем раз в 10 лет, рассказал Невольских. График в случае каждого пациента определяет врач.