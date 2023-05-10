Алина Кабаева рассказала о близком человеке по случаю важной даты

Алина Кабаева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алина Кабаева активно занимается общественной деятельностью. Она поддерживает юных спортсменок-гимнасток и иногда высказывается на важные темы. Так, олимпийская чемпионка выступила перед народом с откровенной речью.

Алина Кабаева сделала важное заявление по случаю Дня Победы. Она назвала 9 мая "священным днем для всех".

"Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, пришла в каждый дом и теперь отзывается в сердце каждого жителя нашей страны. Мой дедушка тоже воевал, был на Ленинградском фронте. По Дороге жизни возил продукты жителям блокадного города", - высказалась Алина на соревнованиях по художественной гимнастике.

Она пообещала, что потомки будут вечно помнить, какой ценой досталась победа. Ведь каждый ныне живущий в России обязан своей жизнью людям, сражавшимся на фронтах и в тылу.

"Они подарили ему будущее. И теперь наша задача - беречь мир и сохранить память о подвигах наших дедов, рассказывая о них другим поколениям. Мы сделаем все, чтобы уроки той войны никогда не были забыты", - заверила гимнастка.

Напомним, Алина Кабаева - самая известная воспитанница Ирины Винер. Совсем юной в 1995 году она пришла в группу тренера. Ей было 11 лет. Спустя пять лет на Олимпийских играх в Сиднее она завоевала бронзу. Прошло еще четыре года, и Алина взяла золотую медаль в Афинах.