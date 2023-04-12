Олег Газманов в гостях у Алины Кабаевой потрясен от увиденного

Роскошная Алина Кабаева устроила праздник детям Фото: СОЦСЕТИ

Алина Кабаева была и остается, пожалуй, самой популярной спортсменкой в России. И это при том, что Олимпийская чемпионка давно не выходит на гимнастический ковер. Однако с успехом продолжает любимое дело в качестве тренера. На днях в Сочи прошел ставший традиционным фестиваль "Алина", организованный ее благотворительным фондом.

Алина Кабаева в очередной раз устроила для детей разных возрастов настоящий праздник спорта. Гимнастки демонстрируют свое мастерство, их поддерживают известные артисты.

Так, певец Олег Газманов пришел в восторг от масштаба праздника. Артист восхищался внутренним убранством сочинского тренировочного центра. Крупнейший в мире центр для спортсменов открыли в 2022 году.

"Я потрясен, во-первых, этим залом, этим дворцом, там, где царит красота, и, конечно, фестивалем «Алина». Он собрал такое количество этой красоты. Я сегодня еле спел, потому что мне все время хотелось улыбаться. Вокруг сновали детишки в таких красивых костюмчиках", - не скрывал эмоций Олег Михайлович.

Он поведал, что очень любит смотреть соревнования по художественной гимнастике по телевизору. Но, увидев выступление спортсменок вживую, певец испытал совсем другие эмоции. Главный есаул страны уверен, что музыка и художественная гимнастика спасут мир.

Что касается Алины, то она пришла на мероприятие в роскошном черном платье миди, дополнив элегантный образ необычными сережками. Олимпийская чемпионка старалась каждой гимнастке уделить время. Дети от нее не отходили. Девочки окружили кумира, а она охотно позировала для селфи.

Отметим, что фестиваль "Алина" проводится с 2009 года. Это одно из самых масштабных событий в мире художественной гимнастики.