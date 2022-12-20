В США обсуждают планы по замене Зеленского Фото: REUTERS

Офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер считает, что Вашингтон готовит почву для того, чтобы свергнуть действующего президента Украины Владимира Зеленского.

По его мнению, американская сторона хочет поставить на его место более выгодного человека в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

- Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на Залужном как будущем лидере Украины, - заявил американский офицер.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посоветовал главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному "отдохнуть" после заявлений о возможном вхождении войск на Украину со стороны Белоруссии. По его мнению, он "переработал".

А до этого сообщалось, что Залужный публично стал "рыдать в жилетку". В своем Telegram-канале он пожаловался на тяжелое положении своей армии из-за российской артиллерии.