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НовостиПолитика10 мая 2023 15:14

В Минобороны Украины опровергли информацию о гибели главкома ВСУ Залужного

В течение недели появились три сообщения о гибели украинских командующих, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный

Фото: REUTERS

Информация о гибели главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного не соответствуют действительности, заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

«В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели три сообщения. Все живы», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ отказался от участия в заседании Военного комитета НАТО, сославшись на напряженную оперативную ситуацию на Украине.

В начале мая бизнесмен Евгений Пригожин заявлял, что российские силы уничтожили автомобиль, в котором мог находиться командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра. По его словам, автомобиль был поражен артиллерийскими подразделениями при подходе резервов ВСУ с населенного пункта Часов Яр в Бахмут.

Позже в силах территориальной обороны Вооруженных сил Украины опровергли сообщения о возможной гибели Танцюры.