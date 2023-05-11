Артура Смольянинова* признали террористом: актер лишился множества привилегий

39-летнего актера Артура Смольянинова* в официальный список террористов и экстремистов добавил Росфинмониторинг. Фото: Артем КИЛЬКИН

39-летнего актера Артура Смольянинова* в официальный список террористов и экстремистов добавил Росфинмониторинг. Вместе с ним туда попал и бывший советник Зеленского Алексей Арестович**.

В середине января Смольянинова* включили в реестр иноагентов за интервью «Новой газете Европа» (заблокирована в России). Тогда Артур* заявил, что пошел бы биться на стороне Украины, если бы пришлось выбирать сторону. Так же он сообщил, что ему наплевать на Россию, "даже если от нее останется одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел".

Сайт KP.RU узнал у депутата Госдумы Виталия Милонова, почему сразу не включают в список экстремистов людей, получивших статус иноагента.

- Статус иноагента - это не политический ярлык, а просто фиксация того, что человек получает деньги из-за рубежа. Это нужно для понимания, что его высказывания возможно связаны с тем, что он получает от других стран средства на существование, - заявил Милонов в эфире радио «Комсомольская правда».

- А что касается статуса террориста - необходимо, чтобы человек присоединился к террористическим организациям или начал призывать к террористической деятельности на территории России, - добавил он. - Просто так террористом никого назвать нельзя, значит за этим решением стоят обоснования.

После признания Смольянинова* террористом все его счета в России были автоматически заблокированы. У актера больше нет права возмещать вред через суд, получать страховые выплаты, оформлять доверенности и так далее.

Но звезда фильма «9 рота» уехал из России еще в начале спецоперации. Актер удалил профили в российских соцсетях. Сейчас он предположительно живет в Риге, изредка выкладывает видео на YouTube с сатирическими стихами.

В октябре прошлого года Смольянинова* суд оштрафовал на 30 тысяч рублей за дискредитацию наших Вооруженных сил (ВС) РФ.

Артур Смольянинов* - иностранный агент, также включен в официальный список террористов и экстремистов.

Алексей Арестович** - включен в официальный список террористов и экстремистов.