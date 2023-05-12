«Дать человеку статус «подонка» пока нельзя»: Почему Артура Смольянинова* включили в список террористов

Артур Смольянинов* - иностранный агент, также включен в официальный список террористов и экстремистов Фото: Артем КИЛЬКИН

Росфинмониторинг внес бывшего актера Артура Смольянинова*, который является иноагентом, и бывшего советника главы офиса Зеленского, Алексея Арестовича**, который стал блогером, в список террористов и экстремистов.

Эту тему мы обсудили на «Радио «Комсомольская правда» с депутатом Госдумы, который отправился в зону специальной военной операции, Виталием Милоновым.

- Почему Смольянинова* сразу не включили в оба списка — и иноагентов, и террористов-экстремистов?

- Чтобы получить это «почетное звание», необходимо выполнить ряд условий. На Западе «иноагент» - это считается политическим ярлыком. Но в реальности человек должен нарушить законы РФ о финансировании от иностранных структур. Статус иноагента - это такой знак на человеке: «финансируюсь из-за границы». И мы должны отдавать себе отчет, что все его высказывания, и все средства на существование этого человека выделяются другими странами. Часто враждебными России. Такие люди потенциально готовы вести с Россией информационную войну.

- А террорист-экстремист?

- Что касается этого статуса — человек должен присоединиться к призывам, направленным против России. Или к организациям, работающим против нашей страны. Или он призывает к действиям, враждебным для нашего государства.

- А бывший советник Зеленского, Арестович** — он что, тоже террорист? Или «просто» экстремист? О нем разве не забыли за последние месяцы?

- Арестович** до недавнего времени был облечен официальным статусом. Он все это время транслировал позицию своего работодателя. Высказывания данного господина входили в его должностные обязанности. Как советник Зеленского, он публично высказывал его, президента Украины, соображения. Сейчас же Арестович** - неофициальное лицо. И высказывает свою личную позицию. И уже не может ссылаться на то, что антироссийские его высказывания являются частью официальной внешней политики Киева. И его позиция похожа на позицию негодяя, подонка и террориста. Но у нас дать человеку статус «подонка» пока нельзя. Террориста — можно.

- Такой статус присваивается одним росчерком пера, или там долгое рассмотрение?

- Статус присваивается не «быстро» или «медленно», а по закону. Мы не хотим, чтобы нас обвиняли в излишней политизации данного статуса. Он прописан в законе. Человек должен соответствовать определенным критериям.

- Но эти люди далеко, им это все безразлично, наверное…

- Отнюдь. Нет. Ну, с Арестовичем** понятно. Он прячется на Украине, но рано или поздно мы его поймаем. Я уверен, что мы сможем осуществлять операции наших спецслужб на территории других стран. И Зеленский будет пойман в любой точке мира. Как и его ближайший круг. А что касается актера Смольянинова* — он же рано или поздно засобирается в Россию, чтобы решить вопрос со своей недвижимостью, со своими активами. На Западе ведь его долго кормить не будут. Он же там просто не нужен.

Артур Смольянинов* - иностранный агент, также включен в официальный список террористов и экстремистов.

Алексей Арестович** - включен в официальный список террористов и экстремистов.

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