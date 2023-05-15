Как без ЕГЭ поступить на бюджет и попасть в топовый вуз: простые советы абитуриентам

До старта приемной кампании в вузы еще месяц, однако новые правила таковы, что заниматься поступлением нужно, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До старта приемной кампании в вузы еще месяц, однако новые правила таковы, что заниматься поступлением нужно, не дожидаясь результатов ЕГЭ.

В этом году будет не легче и не сложнее, а по-другому. Главное отличие - раньше самый ответственный и нервный период припадал на конец июля: вузы публиковали конкурсные списки, и нужно было оценить, где у тебя самые высокие шансы. Теперь решающий - этап приема документов. Вот что посоветовала во время вебинара на канале «ШАГ: поступай в университет» метящим на бюджет (программы бакалавриата и специалитета) Екатерина Вершинина – эксперт по вопросам приема в вузы, кандидат технических наук, доцент РХТУ им Менделеева.

Определите приоритеты

С этого года можно подавать документы не более чем в пять вузов, в каждом вузе – максимум на пять специальностей (было 10). Но самое заковыристое новшество – в заявлении для каждого вуза нужно обозначить приоритеты зачисления. То есть проставить цифры от 1 до 5 напротив каждого направления или специальности (1 – сюда хочу сильнее всего, 5 – меньше всего). На бюджет и на платно, в вуз или филиал, заочно или очно - приоритеты указываются отдельно.

Как это будет работать? Вуз сначала рассмотрит вашу кандидатуру в конкурсе на специальность с приоритетностью 1. Если не проходите, спускаетесь на приоритет 2, если и тут мимо – 3. Оп – проходите! Сюда и зачислят. Закавыка в том, что приоритеты нужно обозначить до того, как увидишь конкурсные списки, а их публикуют после того, как прием заявлений завершен и внести изменения уже нельзя.

То есть на этом этапе от абитуриента уже мало что зависит – нужно будет только понять, в какой вуз подавать оригинал аттестата (без него не зачислят). А на какую специальность возьмут, узнаешь уже из приказа.

Поэтому расставлять цифры нужно очень и очень вдумчиво. А чтобы не ошибиться, уже сейчас составьте примерный перечень вузов и специальностей, на которые будете поступать. Ориентируйтесь на баллы, которые набрали на пробниках ЕГЭ, и правила поступления, размещенные на сайтах вузов.

Изучите сайты вузов

Самое важное:

- сроки приема документов. Они могут отличаться в зависимости от вуза и специальностях, на бюджете и платном;

- сроки проведения внутренних испытаний – вузы их назначают сами;

- за какие индивидуальные достижения дают дополнительные баллы и сколько. Аттестат с отличием, значок ГТО, волонтерство и пр. вузы оценивают по-разному. Максимум можно набрать 10 допбаллов;

- какие школьные олимпиады учитывает вуз и какие дает бонусы. И тут по-разному. Обычно победителям и призерам федерального уровня дают право поступать БВИ – без вступительных испытаний. Или засчитывают как 100 баллов ЕГЭ. Важный момент: даже если у вас на руках диплом Всероссийской олимпиады, сдавайте ЕГЭ, потому что бонусы вуз может и не дать, если диплом не подтвержден баллами ЕГЭ – нужно набрать более 75. Кроме того, в топовых вузах бывает конкурс и среди поступающих по БВИ, и баллы ЕГЭ или индивидуальные достижения могут очень выручить. Еще момент – право БВИ можно использовать только в одном конкурсе, даже если у вас несколько дипломов с олимпиад;

- проходной балл, то есть самый низкий балл среди поступивших в прошлом году (баллы смотрите в приказах о зачислении). Совет: более информативен средний балл зачисленных (посчитайте сами). Учитывайте также и то, сколько было бюджетных мест в прошлом году и сейчас, и сколько примерно уйдет поступающим БВИ и на квоты (на целевую – когда абитуриент заключает договор с предприятием, могут дать и 90% мест, еще по 10% дают под особую – инвалидам и другим льготникам, и специальную – детям участников СВО).

Подстрахуйтесь

Не бойтесь поступать в топовые вузы, советует эксперт. Ребятам с хорошими баллами порой не хватает решительности и они несут аттестат в вуз попроще, если понимают, что туда точно проходят. А в топовые вузы поступают те, кто рискнул, даже имея средние баллы по ЕГЭ. В прошлом году конкурс буквально сместился в региональные вузы, а в столичных университетах были недоборы.

Подавайте в каждый вуз заявления и на бюджет, и на платное сразу. Это не помешает участию в конкурсе на бесплатное место. Но выручит, если вдруг не попадете на бюджет и захотите пойти на платку, ведь некоторые вузы назначают одинаковые сроки приема документов на оба формата, и вы физически не успеете подать новое заявление.

Выберите способ подачи документов

Их четыре: отправить почтой, отнести лично, подать через личный кабинет на сайте вуза или через суперсервис «Поступай онлайн» на Госуслугах.

Самый удобный – последний. Заполняешь форму, отправляешь заявления, можешь вносить изменения (до указанного срока) – все не выходя из дому. Особенно ценно то, что через Госуслуги можно отправить оригинал аттестата (электронный вариант приравнивается к бумажному) одним нажатием кнопки. Раньше, к слову, нужно было подавать еще и заявление на зачисление, но с этого года его отменили. Обычно самая полная картина по конкурентам вырисовывается в последний день, и многие делают выбор вуза именно тогда. Так вот даже в последние минуты можно переложить аттестат в другой университет онлайн.

Если же нести аттестат лично, нужно время, да и в приемной комиссии может собраться очередь, а это риск не успеть. Кроме того, если принес бумажный аттестат, переложить его через Госуслуги не выйдет – кнопка автоматически блокируется. Забирать придется лично. А если вуз в другом городе?

С другой стороны, в прошлом году суперсервис работал со сбоями. Нервничали и абитуриенты, и приемные комиссии. В этом году, божатся разработчики, все отладили. Но…

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

20 июня - начало приема документов

7-25 июля – окончание приема документов, даты разные для разных категорий абитуриентов. Больше всего времени у тех, кто поступает без льгот, только по результатам ЕГЭ

27 июля – публикация конкурсных списков

28-30 июля – приоритетный этап зачисления (БВИ, квоты)

28 июля 12.00 (Мск) – завершение приема оригинала аттестата на приоритетном этапе

30 июля – издание приказов о зачислении

3-9 августа – основной этап зачисления

3 августа 12.00 (Мск) – завершение приема аттестатов

9 августа – издание приказов о зачислении

Прием на заочные отделения пройдет в единые сроки с очниками. Даты поступления на контракт вузы устанавливают самостоятельно.