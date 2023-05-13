Итоги визита Зеленского в Ватикан: обменялись подарками, но не договорились

Президент Украины Володымыр Зеленский оказал честь Ватикану, приехав на встречу с папой Римским. Фото: REUTERS

Президент Украины Володымыр Зеленский оказал честь Ватикану, приехав на встречу с папой Римским, главой католиков всего мира. Примерно так отзываются о новой поездке Зеленского украинские СМИ. До кучи еще пишут, что он оказал честь президенту и премьер-министру Италии, с которыми тоже встретился.

Нет, в Риме Зеленский точно произвел фурор. Особенно среди тех итальянцев, которые смотрели сериал "Слуга народа" и ждали приезда Голобородько. Ага, как же! Кавалькада из 30 лимузинов и джипов сопровождения рассекала по беззаботному Риму, вводя в ступор не только прохожих, но и полицейских. Большей кавалькадой разве что Байден передвигается в зарубежных турне.

Глава правительства Италии и президент республики были гарниром, главным блюдом обязаны были стать переговоры в Ватикане. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, упреждая итоги визита, даже объявил утром, что "посредничество папы было бы уместным в гуманитарных вопросах". И - облажался.

Потому что уже после переговоров на эфире гостелевидения Италии "РАИ" Зеленский с апломбом объявил, что Украина не нуждается в посредниках.

- При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир, - заявил Зеленский, который и в Италию приехал в наряде в стиле "затасканный милитари". Зеленского явно разозлила неудача на переговорах.

Иначе вряд ли могло бы быть, поскольку они говорили на разных языках. Для Зеленского существует только лишь и исключительно его собственный "мирный план", и именно его старался вбить в голову Франциска на протяжении 40 минут аудиенции. А папа римский все время пытался рассказать президенту Украины об опасностях в "гуманитарной и политической ситуации на Украине". И, да, это были не полноценные переговоры, а именно аудиенция, поскольку папа встретил Зеленского не в главном зале резиденции, а в одном из служебных помещений, что называется, "для своих". С учетом того, что Франциск прочитал еще и молитву, 40 минут встречи явно не позволили углубиться в тему установления на Украине мира. В конце встречающиеся стороны обменялись подарками. Франциск подарил Зеленскому статую в виде оливковой ветви – явный намек на пожелание мира. Володымы ответил ему, нет, не глиняной свистулькой-петухом, которыми он одаривал заезжих из Европы визитеров, а "малюванком" Мадонны на пластине бронежилета. Если бы на месте Зеленского был Порошенко, который любил таскать с собой всякие пробитые жестянки, то пластина в том месте, где намалювали Мадонну, была бы непременно пробита пулей. Додумались ли до такого имиджмейкеры Зеленского – неизвестно.

- Переговоры с Папой Римским закончились безрезультатно, нам навязывали формат переговоров, а Зеленский обозначил единую позицию - украинская формула мира. На Банковой понимают, что любой альтернативный формат, кроме нашей формулы, будет обозначать поражение Украины, вот почему Китайский мирный план никогда не будет реализован, - поделился своим инсайдом из офиса президента Украины один из украинских Телеграм-каналов.

Впрочем, после папы Зеленский еще полтора часа беседовал в Ватикане с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, британцем по происхождению, которого еще часто называют "министром иностранных дел" Святого Престола. Который не чурался поездок на Украину и в Белоруссию в "горячие денечки", а его эмиссары и вовсе не вылезают из этих стран. И вот о чем он договорился с Зеленским, наверное, даже более интересно, чем аудиенция у Франциска. Но это на публику они оба предпочли не выносить.

Хотя, конечно, обхамил предстоятеля Святого престола Зеленский, конечно же, классически. Прямо, как экс-посол Украины Киева в Берлине Андрей Мельник. Но ничего, пусть папа радуется, что "обиженной аргентинской говядиной " не обозвал.

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