«Ни одной песни на русском» - в соцсетях обсуждают скандальный концерт Тамары Гвердцители в Америке

Певица Тамара Гвердцители. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тамара Гвердцители покинула Россию в 2022 году, все её концерты были отменены. Почти год певица не выходила на сцену. Но и не делала громких заявлений.

Летом она собиралась объехать восемь американских городов и дать там концерты. Цены на билеты - от 75 до 125 долларов. По сообщениям некоторых СМИ, Гвердцители готова не только выступать на небольших площадках, но и работать на корпоративах. За такое выступление она просит 50 тысяч долларов — это чуть больше четырех миллионов рублей.

Возвращаться в Россию Тамара Михайловна пока не собирается. В качестве компромисса готова выйти на сцену, например, в Турции или ОАЭ — там она будет выступать и для российской публики.

Некоторые СМИ написали, что гастроли звезды начнутся не раньше июня. До этого она решает проблемы со здоровьем. Певица сейчас находится в США. Но неожиданно годовое молчание было прервано. Гвердцители начать концерты на месяц раньше обещанного. Причина, скорее всего, - финансовые трудности.

На днях она выступала в Нью-Йорке, в Бруклине перед русскоязычной публикой. Зрители – в основном пожилые люди, эмигранты из бывшего Советского Союза. Проходил концерт в камерном зале. И вот первая реакция публики в соцсетях: «Только что родители вернулись с концерта Тамары Гвердцители. Она ни одной песни не спела на русском языке». Как будто бы пела по-грузински, и на украинском. Хотя в одной запрещенной соцсети есть видео (вероятно с того самого концерта), где Тамара Михайловна по-русски поет песню Булата Окуджавы.

Фото: социальные сети

Тем не менее зрители оценили ее выступление именно так: «ни одной песни на русском».

Этот пост в русскоязычных пабликах спровоцировал скандальное обсуждение. «Поедет за баблом в Россию, начнет петь по-русски. Ничего нового, просто думала, что она умнее…». «Тамара видимо умом не отличается особо и не оценила свою аудиторию, которая практически целиком состоит из пожилых людей, которые её помнят со времен СССР. Американцы на Тамару не пойдут, на каком бы английском она не пела, грузины тоже – у них свои звезды. Ну а украинцы и подавно – нафиг она им нужна?». «Реклама на концерт была на русском языке – это раз, а потом люди же прекрасно помнят, на каком языке она до этого пела»…

Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Евровидение-2023»: Зеленскому указали на место - его подвинули мохнатые мужики в трусах и гольфиках (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тяжелобольная Тамара Гвердцители отказалась выступать в России

Певица отправляется на гастроли в Америку (подробнее)

Изменившаяся до неузнаваемости Тамара Гвердцители появилась на публике

59-летняя артистка одной из первых приехала на фестиваль "Славянский базар" (подробнее)