Максиму Галкину* стало невыносимо: шоумен выступил с требованием к России Фото: Евгения ГУСЕВА

Максим Галкин* выступил с претензиями к России, которую он добровольно покинул больше год назад. Так, шоумен решил избавиться от своего статуса иноагента. Пятый муж Аллы Пугачевой больше года живет в Израиле и нос на Родину не кажет. Он колесит по миру в надежде заработать, вот только тех денег, что были у него раньше, ему никто не платит. В итоге шоумену, вероятно, стало невыносимо, и он подал иск к Минюсту с требованием снять с него "черную метку".

Максим Галкин до недавнего времени выступал на зарубежной сцене и активно высказываться на политические темы, выставляя Россию в негативном свете. В итоге пятого супруга Аллы Пугачевой признали иностранным агентом.

Не прошло и года, как Галкин решил оспорить решение Минюста России через суд. Артист внезапно подал иск с требованием исключить его из реестра иностранных агентов.

Не секрет, что статус иноагента лишает его обладателя возможности полноценно зарабатывать. Так, Галкин не может иметь госконтракты, сниматься в рекламе - финансирование иноагента преследуется по закону. Более того, юморист не может ничего продать в России по тем же причинам.

Стоит отметить, что именно работа на телевидении и реклама приносила артисту миллионные заработки. А еще концертные площадки в России несоизмеримы по размеру с заграничными. Отсюда и разница в заработках - доходы на чужбине у Шоумена даже близко не стоят с тем, что у него было на Родине.

Ко всему прочему, по закону гражданин, признанный иноагентом, обязан раз в полгода представлять полный финансовый отчет о своей деятельности (все доходы по пунктам и расходы). Вполне возможно, что нежелание докладывать публично о своих доходах вынудило Максима хлопотать о снятии с себя постыдного статуса.

Меж тем актриса Виктория Тарасова уверена, что Максим мечтает вернуться в Москву. "Он хочет вернуться обратно. Но, я думаю, Максим слишком много наговорил всяких гадостей. Мне кажется, возвращаться на Родину в его случае просто стыдно. Его здесь все равно не примут, потому что, повторюсь, слишком много всего было наговорено и со сцены, в том числе. Он поливал грязью нашу страну", - цитирует ее сайт mk.ru.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов