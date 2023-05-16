Названы 13 важных изменений в ОГЭ и ЕГЭ

Поправки вступят в действие со следующего 2023/24 учебного года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поправки вступят в действие со следующего 2023/24 учебного года, говорится в сообщении ведомств.

В части ГИА-11

- разрешат изменять выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный или наоборот;

- выпускникам прошлых лет можно будет изменить или дополнить перечень указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ учебных предметов;

- выпускники прошлых лет сдавать экзамены они смогут только в резервные сроки основного периода проведения экзаменов;

- сроки обработки и проверки экзаменационных работ по информатике сократили с 4 календарных дней до двух;

- военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву или контракту и планируют поступать в военные вузы, смогут подавать заявления об участии в ЕГЭ не только в регионе, где расположен военный вуз, но и в регионе прохождения службы;

- изменена дополнительная дата проведения итогового сочинения (изложения): вместо первой рабочей среды мая – вторая среда апреля, а также сроки проверки и обработки материалов итогового сочинения (изложения).

В части ГИА-9 (ОГЭ):

- официально устанавливается возможность проведения итогового собеседования в дистанционной форме;

- изменена дополнительная дата проведения итогового собеседования: вместо первого рабочего понедельника мая – третий понедельник апреля;

- в целях повышения объективности участникам итогового собеседования запретят иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;

- тем, кто не смог пройти ГИА-9 в сентябрьские сроки по выбранным учебным предметам, предоставляется право изменить учебные предметы по выбору для повторного прохождения ГИА-9 в следующем году.

Кроме того, участникам и ГИА-9, и ГИА-11 можно будет подать заявление об участии в дистанционной форме.

Из новых редакций порядков исключена норма о необходимости выделять в ППЭ отдельные помещения для представителей средств массовой информации и общественных наблюдателей.

Регламентирован порядок действий лиц, привлекаемых к организации и проведению экзаменов, при опозданиях и неявке участников.

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