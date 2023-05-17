Скоро лето, каникулы: Каким должен быть идеальный детский отдых?

Вопрос дня: Каким, по-вашему, должен быть идеальный детский отдых? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Марьяна Безруких, академик Российской академии образования:

- Отдых должен быть максимально разнообразным. С высокой двигательной активностью. На свежем воздухе и с интенсивными занятиями для мозга. С обязательной задачей заинтересовать детей чтением. Чтобы не читали дайджесты, а читали оригиналы. Но это не надо делать в первый месяц отдыха. Еще в детском лагере хороша творческая активность: любая театральная постановка, снятый ими самими любительский фильм - это интересно для детей.

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст:

- Когда дети были маленькие, до 12 лет, мы старались летом поехать на юг и отключиться от повседневности: солнце, море и песок, и никаких уроков. Когда мальчишки выросли, у них появились другие интересы, их детские лагеря переместились в болота и озера, с фантазийными локациями. Сейчас старший сын с ностальгией это вспоминает и хочет уже вожатым туда поехать.

Максим Сурайкин, бывший кандидат в Президенты России:

- Мы много помогаем детским лагерям, и я уверен, что лучше советской формы детского отдыха никто ничего не придумал. Мы в Кировской области привели в порядок один такой пионерлагерь - и там все отлично. Чистые санузлы с душевыми. Веселые спортивные мероприятия. Помимо высокого качества питания и проживания, отличный творческий потенциал у команды заряженных вожатых, воспитателей и грамотных управленцев. У детей есть костры, гитары, звезды вечерами. А у меня лучший детский отдых был в Анапе, куда ездил с мамой и папой.

Михаил Вишневский, миколог:

- С отцом с двухлетнего возраста я ездил на рыбалку, охоту, на байдарках, ходил по горам. У меня сформировалось такое представление о детском отдыхе: горные ботинки, в которых шуршит песок, мало людей вокруг и много дикой природы и комаров. Родителям надо вынырнуть из повседневности и вспомнить, какими они были детьми. Я вот вспоминаю лето под Астраханью, на притоке Волги, на Ахтубе.

Борис Куприянов, профессор МГПУ:

- Представления детей и родителей об идеальном отдыхе расходятся. Оптимальный для ребенка - это альтернатива всему, что сопровождало его в течение года. Главное - отключение от дидактического пресса. Идеальный лагерь - тот, где выстроена позитивная совместимость со старшими и ровесниками. А родитель сам не знает, чего хочет.

Наталья Коршунова, клинический психолог:

- Идеал - максимальная безопасность детей. И позитивный настрой. Развитие - это то, чего хочется родителям. Питание - то, чего хочется детям. Эмоциональная атмосфера - то, чего хочется вожатым и директору лагеря. Притом необязательно, чтобы были 50-метровый бассейн и навороченная спортплощадка. Главное, чтобы там, где ночуют дети, не было больше 13 человек - тогда уже внутри возникают мини-группы и они соперничают.

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