Полеты в Грузию начинаются на этой неделе: билеты продаются, но цены «кусаются»

Полеты из России в Грузию стартуют с 19 мая 2023 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце этой недели сразу две авиакомпании начинают прямые полеты между Москвой и Тбилиси. Во вторник вечером открыл продажу билетов на рейсы с 20 мая национальный перевозчик Грузии Georgian Airways. Именно с этой даты авиакомпания получила разрешение на полеты семь раз в неделю, то есть раз в день.

Цены, правда, кусаются. На 20 мая стоимость билетов из Тбилиси в Москву начинается от $345 c лишним (около 28 тысяч рублей). Туда-обратно получается порядка 50 тысяч рублей — но с включенным багажом. При этом на 10 вечера вторника на сайте перевозчика уже вылетало объявление, что из Москвы в Тбилиси на самый первый рейс осталось всего 6 билетов.

Места на рейсы между Москвой и Тбилиси начала продавать и армянская Air Dilijans (бывшая «Авиакомпания Армения»). Но перелеты — все той же Georgian Airways, в рамках партнерства. Так что увидите на интернет-агрегаторах типа Aviasales прямые рейсы между Москвой и Тбилиси от армянского перевозчика, не удивляйтесь — на самом деле речь о самолетах Georgian Airways. И цены — те же, копейка в копейку.

Важный момент: напрямую у Georgian Airways, если у вас российская карта, купить билеты не получится. С «Миром» и Visa/MasterCard от наших банков и за рубли приобрести их можно на сайтах-агрегаторах, которые проводят такие платежи через себя. Например, Aviasales или «Яндекс Путешествия». Не видите, вдруг там Georgian Airways — смотрите Air Dilijans (на «Яндекс Путешествиях» она фигурирует под прежним названием как «Армения»). Да, все так сложно. Как, впрочем, и с другими зарубежными странами.

Вариант попроще — российская авиакомпания «Азимут», которая первой после возобновления авиасообщения с Грузией получила все разрешения на полеты. Допуск грузинская сторона дала с 17 мая, но рейсы начнутся с 19 мая. Цены тоже немаленькие. На 20 мая в обе стороны — около 47 тысяч без багажа, с багажом — 48,5 тысяч. Но это пока самый дешевый прямой рейс.

На низком старте — еще несколько российских авиакомпаний. «Ред Вингс» просит у Росавиации допуск на полеты в Тбилиси сразу из трех городов — Москвы, Самары и Казани.

Также о своем желании летать в Грузию из двух российских городов объявила авиакомпания из Татарстана «ЮВТ Аэро». До прекращение полетов в Грузию четыре года назад у нее был допуск на маршруты из Казани и Самары.

На полеты из Москвы в Тбилиси и Батуми претендует и «ИрАэро» - иркутская авиакомпания, которая базируется и в столичном «Домодедово».

Предположительно, решение о допусках с российской стороны может быть принято на межведомственной комиссии 19 мая. Как неоднократно уже заявляли грузинские авиавласти, с их стороны разрешение получат только те российские авиакомпании и самолеты, которые не попадают ни под какие санкции. И соответствие этому критерию будет тщательно проверяться. Наш Минтранс в связи с этим сообщил, что полеты будут осуществляться только на отечественных самолетах — к ним никаких претензий нет.

«Ред Вингс» и «Азимут» - компании с самым большим парком «Суперджетов» (не считая еще «России» - но она в «черном списке» Евросоюза). У «ИрАэро» они тоже есть в достаточном для пары маршрутов количестве (семь бортов). «ЮВТ Аэро» до сих пор летала на канадских «Бомбардье», но прилагала усилия к тому, чтобы получить отечественные самолеты.

Российские туроператоры предполагают, что с увеличением числа перевозчиков цены станут более вменяемыми. И прогнозируют, что в год Грузию будут посещать не менее 1 млн россиян. Да, не всегда и не все нас там ждут с распростертыми объятиями. Но выбор морских курортов, до которых можно долететь за 3,5-4 часа, нынче совсем не велик.

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