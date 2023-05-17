Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Наука17 мая 2023 16:25

Спасайся, кто может: у людей будет всего полчаса перед концом света

Искусственный интеллект предупредит человечество о приближении катаклизма
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Корональный выброс 2012 года: к счастью, исторгнутое Солнцем вещество не задело Землю

Корональный выброс 2012 года: к счастью, исторгнутое Солнцем вещество не задело Землю

Последний отсчет

Солнечная активность нарастает, а вместе с ней и тревога – ведь увеличивается вероятность того, что наше светило полыхнет какой-нибудь невероятно мощной вспышкой – супервспышкой, как ее называют. Солнце может. В это верят большинство ученых. А американские - из академии наук – регулярно пугают: начиная с 2012 года ждут глобальных катастроф. Диапазон беды – вплоть до полного уничтожения человеческой цивилизации.

Как минимум, потоки заряженных частиц, исторгнутые супервспышкой, наведут в электромагнитном поле Земли постоянный ток такой силы, что он буквально сожжет электрические сети. В первую очередь - трансформаторные подстанции. И планета погрузится во тьму. Люди вряд ли оправятся от такого «конца света». И деградируют.

А если уж совсем не повезет, то Солнце буквально спалит Землю долетевшим до нее выбросом раскаленного вещества. Как в фильме «Знамение».

О самом плохом сценарии лучше не думать, конечно. Будем надеяться, что пронесет. И вещество пролетит мимо. Но в любом случае узнать о том, какой именно силы грянет беда, мы сможем заранее. У человечества будет 30 минут на то, чтобы хоть как-то снизить ущерб.

«Сирену космической тревоги» обещает включить NASA. Ученые космического ведомства вместе с коллегами (U.S. Geological Survey, US Department of Energy ,The National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) создали систему, под названием DAGGER (Deep Learning Geomagnetic Perturbation), которая и предупредит о грядущей катастрофе. В системе задействован алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) – он собирает и анализирует данные, поступающие с многочисленных спутников, следящих за Солнцем. Специалисты уверяют, что полчаса – это очень хороший результат. Прежние попытки «раннего оповещения» вообще давали считанные минуты. Или вообще ничего не давали – компьютеры не успевали произвести необходимые расчеты. А с помощью ИИ успевают. Но результат тем не менее становится известен не более, чем за 30 минут до «часа Х».

Пятна на Солнце, спровоцировавшие «Каррингтонское событие». Зарисовал сам Каррингтон

Пятна на Солнце, спровоцировавшие «Каррингтонское событие». Зарисовал сам Каррингтон

В NASA советуют на случай «умеренного конца света» и не самой смертельной для цивилизации вспышки иметь запас льда в холодильнике – нет, не для виски, а для того, чтобы продукты сразу не испортились. Важные документы, хранящиеся в компьютерах, должны быть распечатаны. Автомобили – заправлены. Хотя бы частично. Какие-то наличные деньги стоит держать дома – ни интернет, ни банки работать не будут. Наивно, но лишним, наверное, не будет.

Страшно, аж жуть

Гелиофизики не сомневаются, что рано или поздно повторится так называемое каррингтонское событие (the Carrington Event), которое случилось 1 сентября 1859 года – по астрономическим меркам совсем недавно. Тогда молодой английский астроном Ричард Каррингтон (Richard Carrington) заметил, на светиле необычно крупные пятна, которые полыхнули ослепительной вспышкой. Через 17 часов ночь над многими районами планеты – даже над Кубой, Гавайями Багамами - превратилась в день. Светло стало от зеленых и малиновых сполохов северного сияния. Телеграф вырубился. Из аппаратов сыпались искры, жаля телеграфистов и поджигая бумагу.

- 164 года назад человечеству просто повезло, что оно не достигло достаточно высокого технологического уровня, - говорит Джеймс Грин (James L. Green), специалист NASA по магнитосфере. - Ныне после такой вспышки на восстановление разрушенной мировой инфраструктуры уйдет не менее 10 лет. И триллионы долларов.

- Человечеству вообще пока везет, - считает Хисаши Хаякава (Hisashi Hayakawa) из Нагойского университета (Japan’s Nagoya University). По его данным, на Землю уже несколько раз обрушивались вспышки столь же мощные, что и каррингтонская. О них свидетельствуют записи о северных сияниях чуть ли не над экватором. Такое было, к примеру, осенью 1770 года в районе Японии и южнее – в Индонезии.

Северное сияние над Японией. Из записей 1770 года

Северное сияние над Японией. Из записей 1770 года

Материальное свидетельство куда более чудовищной вспышки обнаружили другие японцы из того же Нагойского университета - под руководством профессора Фусы Мийяке (Fusa Miyake). На срезах древних кедров и дубов, росших в Европе, нашлись следы мощного энергетического воздействия. В результате чего содержание радиоактивного изотопа углерода-14 в древесине повысилось в 20 раз.

По годовым кольцам японцы определили, что всплеск излучения пришелся на 775 год. Его источником стала рентгеновская супер-вспышка на Солнце. Ее мощность в 20 раз превосходила ту, которая жгла телеграфные аппараты. То есть, средневековую вспышку можно было бы классифицировать примерно, как Х2000. Для сравнения солнечные вспышки, досаждавшие землянам в сентябре 2017 года, причисляли «всего» к уровню Х9,3.

КСТАТИ

Бывает и хуже

Астрономы Колорадского университета в Боулдере (University of Colorado Boulder), ведомые Ютой Нотсу (Yuta Notsu) анализировали данные, собранные космическими телескопами — искали в обозримом космическом пространстве звезды похожие на Солнце — примерно того же размера и класса. Искали не просто так, а с целью посмотреть, как они себя ведут. И увидели: 43 «солнечных брата» из числа попавших в поле зрения оказались очень беспокойными. Время от времени они полыхали «супервспышками», которые по мощности в тысячи раз превосходили «обычные» — солнечные. Из чего астрономы сделали вывод: и наше Солнце способно на такие пакости…

О РАЗНОМ