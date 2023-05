Спасайся, кто может: у людей будет всего полчаса перед концом света

Корональный выброс 2012 года: к счастью, исторгнутое Солнцем вещество не задело Землю

Последний отсчет

Солнечная активность нарастает, а вместе с ней и тревога – ведь увеличивается вероятность того, что наше светило полыхнет какой-нибудь невероятно мощной вспышкой – супервспышкой, как ее называют. Солнце может. В это верят большинство ученых. А американские - из академии наук – регулярно пугают: начиная с 2012 года ждут глобальных катастроф. Диапазон беды – вплоть до полного уничтожения человеческой цивилизации.

Как минимум, потоки заряженных частиц, исторгнутые супервспышкой, наведут в электромагнитном поле Земли постоянный ток такой силы, что он буквально сожжет электрические сети. В первую очередь - трансформаторные подстанции. И планета погрузится во тьму. Люди вряд ли оправятся от такого «конца света». И деградируют.

А если уж совсем не повезет, то Солнце буквально спалит Землю долетевшим до нее выбросом раскаленного вещества. Как в фильме «Знамение».

О самом плохом сценарии лучше не думать, конечно. Будем надеяться, что пронесет. И вещество пролетит мимо. Но в любом случае узнать о том, какой именно силы грянет беда, мы сможем заранее. У человечества будет 30 минут на то, чтобы хоть как-то снизить ущерб.

«Сирену космической тревоги» обещает включить NASA. Ученые космического ведомства вместе с коллегами (U.S. Geological Survey, US Department of Energy ,The National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) создали систему, под названием DAGGER (Deep Learning Geomagnetic Perturbation), которая и предупредит о грядущей катастрофе. В системе задействован алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) – он собирает и анализирует данные, поступающие с многочисленных спутников, следящих за Солнцем. Специалисты уверяют, что полчаса – это очень хороший результат. Прежние попытки «раннего оповещения» вообще давали считанные минуты. Или вообще ничего не давали – компьютеры не успевали произвести необходимые расчеты. А с помощью ИИ успевают. Но результат тем не менее становится известен не более, чем за 30 минут до «часа Х».

Пятна на Солнце, спровоцировавшие «Каррингтонское событие». Зарисовал сам Каррингтон

В NASA советуют на случай «умеренного конца света» и не самой смертельной для цивилизации вспышки иметь запас льда в холодильнике – нет, не для виски, а для того, чтобы продукты сразу не испортились. Важные документы, хранящиеся в компьютерах, должны быть распечатаны. Автомобили – заправлены. Хотя бы частично. Какие-то наличные деньги стоит держать дома – ни интернет, ни банки работать не будут. Наивно, но лишним, наверное, не будет.

Страшно, аж жуть

Гелиофизики не сомневаются, что рано или поздно повторится так называемое каррингтонское событие (the Carrington Event), которое случилось 1 сентября 1859 года – по астрономическим меркам совсем недавно. Тогда молодой английский астроном Ричард Каррингтон (Richard Carrington) заметил, на светиле необычно крупные пятна, которые полыхнули ослепительной вспышкой. Через 17 часов ночь над многими районами планеты – даже над Кубой, Гавайями Багамами - превратилась в день. Светло стало от зеленых и малиновых сполохов северного сияния. Телеграф вырубился. Из аппаратов сыпались искры, жаля телеграфистов и поджигая бумагу.

- 164 года назад человечеству просто повезло, что оно не достигло достаточно высокого технологического уровня, - говорит Джеймс Грин (James L. Green), специалист NASA по магнитосфере. - Ныне после такой вспышки на восстановление разрушенной мировой инфраструктуры уйдет не менее 10 лет. И триллионы долларов.

- Человечеству вообще пока везет, - считает Хисаши Хаякава (Hisashi Hayakawa) из Нагойского университета (Japan’s Nagoya University). По его данным, на Землю уже несколько раз обрушивались вспышки столь же мощные, что и каррингтонская. О них свидетельствуют записи о северных сияниях чуть ли не над экватором. Такое было, к примеру, осенью 1770 года в районе Японии и южнее – в Индонезии.

Северное сияние над Японией. Из записей 1770 года

Материальное свидетельство куда более чудовищной вспышки обнаружили другие японцы из того же Нагойского университета - под руководством профессора Фусы Мийяке (Fusa Miyake). На срезах древних кедров и дубов, росших в Европе, нашлись следы мощного энергетического воздействия. В результате чего содержание радиоактивного изотопа углерода-14 в древесине повысилось в 20 раз.

По годовым кольцам японцы определили, что всплеск излучения пришелся на 775 год. Его источником стала рентгеновская супер-вспышка на Солнце. Ее мощность в 20 раз превосходила ту, которая жгла телеграфные аппараты. То есть, средневековую вспышку можно было бы классифицировать примерно, как Х2000. Для сравнения солнечные вспышки, досаждавшие землянам в сентябре 2017 года, причисляли «всего» к уровню Х9,3.

КСТАТИ

Бывает и хуже

Астрономы Колорадского университета в Боулдере (University of Colorado Boulder), ведомые Ютой Нотсу (Yuta Notsu) анализировали данные, собранные космическими телескопами — искали в обозримом космическом пространстве звезды похожие на Солнце — примерно того же размера и класса. Искали не просто так, а с целью посмотреть, как они себя ведут. И увидели: 43 «солнечных брата» из числа попавших в поле зрения оказались очень беспокойными. Время от времени они полыхали «супервспышками», которые по мощности в тысячи раз превосходили «обычные» — солнечные. Из чего астрономы сделали вывод: и наше Солнце способно на такие пакости…