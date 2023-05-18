После скандала с шоу «Игра» канал ТНТ и КВН договорились выпускать совместный проект. Главный приз — 10 миллионов рублей

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Летом 2021 года канал ТНТ попытался окончательно похоронить КВН, создав по сути альтернативную юмористическую лигу. Там собрались почти 100 (!) комиков, преимущественно бывших кавээнщиков, чтобы разыграть солидный денежный приз в 30 миллионов рублей. Конечно, это не могло понравиться компании «АмиК» и лично Александру Васильевичу Маслякову (когда-то ему предлагали продать КВН на ТНТ). Он принял меры — была «пара телефонных разговоров».

После ребята из «Игры» подставились сами (переодетый женщиной Денис Дорохов увлекся в отталкивающем и противоестественном поцелуе с коллегой)— и проект поставили на паузу. Затем в интервью ТАСС Александр Масляков признался, что действительно был сильно недоволен тем, что коллеги «смародерили» у него формат. В «Игре» были и кавээнщики, и миниатюры, и судьи, и призы.

Противостояние дошло до пика, когда у звезд «Игры» отбирали пропуска на кавээновском фестивале в Сочи. Тогда ТНТ решил переформатировать проект: из него убрали соревновательную составляющую, денежный приз и переименовали. Так возник проект «Концерты», где заявленные команды просто выступали в эфире. В знак протеста шоу покинули сразу несколько звездных коллективов комиков. Было очевидно, что дух юмора из проекта плавно выветривается, несмотря на то, что некоторые флагманы все же остались («Камызяки», к примеру, активно высмеивали некоего привередливого персонажа по имени Александр Васильеивч — кто бы это мог быть?).

И вот теперь случилось историческое событие. Топор юмористической войны зарыт. ТНТ и Comedy Club Production (производитель «Игры» и «Концертов») заключили пакт о ненападении — и договорились о коллаборации.

— Мы очень рады началу нашей совместной работы, — крайне любезно прокомментировал событие Масляков. — КВН как организация всегда преследовала цель дать игрокам возможность проявить себя не только найдя друзей, но и раскрыв свой талант на полную. ТНТ многие годы находится на острие телевизионного юмора. Уверен, что наш общий проект будет интересен не только квнщикам, но и зрителям разных возрастов и интересов!»

В «АМиК» сообщили, что на ТНТ сыграют «команды из разных городов России», а помогать им будут «звездные наставники». По формату это будет нечто похожее на украинскую «Лигу смеха». В 2021 году адаптация такого проекта должна была выйти на СТС и тоже под производством продакшна Маслякова, но идею почему-то свернули.

Теперь получается так, что новый директор ТНТ Тина Канделаки, проявив чудеса дипломатии, фактически «приобрела лицензию» на продолжение закрытой некогда «Игры», ведь теперь Александр Масляков не против сотрудничества с главным развлекательным каналом «Газпром-Медиа».

— Мы давно хотели предоставить молодым юмористам новую площадку для развития, и новое шоу имеет все шансы ею стать, ведь КВН – уникальная школа талантов, а ТНТ – лидер в жанре юмора, который формирует его сегодняшний культурный код, — считает Канделаки. — Приглашаем зрителей зарядиться духом соперничества и стать свидетелем новой эпохи комедийных соревнований!

Кто будет вести шоу, пока неизвестно. Но это точно не Александр Масляков, потому что многолетний рулевой КВН только-только возвращается к эфирам после паузы из-за состояния здоровья. Ожидается, что премьерный проект будет вести «новое лицо ТНТ».

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