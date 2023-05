Удар по Земле из космоса отсрочен, как минимум, на тысячелетие

Будем считать, что земляне получили отсрочку от конца света, спровоцированного космосом.

Человечеству можно расслабиться, передохнуть и чуть отвлечься от разработки методов защиты себя от астероидов – по крайней мере от тех, чей поперечник равен или превышает 1 километр. Такой, прямо скажем, успокоительный вывод содержится в исследовании, которое на днях принял к публикации The Astronomical Journal.

Астрономы из Университета Колорадо и Калифорнийского технологического института, сотрудничающие с NASA (Department of Aerospace Engineering Sciences, University of Colorado Boulder, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology), «пересчитали» все снующие поблизости от Земли гигантские астероиды - так называемые, потенциально опасные. Уточнили их орбиты, учли возможные изменения траекторий из-за разных внешних воздействий и убедились, что столкновения с километровыми глыбами и теми, что крупнее, нашей планете ближайшие 1000 лет не грозят. Все эти глыбы пролетят мимо. Некоторые, правда, совсем близко. Но не врежутся. Если, конечно, в расчеты не вкралась какая-нибудь ошибка.

Из почти тысячи известных гигантских околоземных астероидов набралось 28 особо опасных – тех, которые будут приближаться на расстояние меньшее, чем от Земли до Луны. Но и они пролетят мимо, хоть и заставят понервничать.

Однако совсем уж расслабляться, пожалуй, не стоит – возможны удары астероидов размером меньше километра. Их еще не «обсчитали». Да и не все обнаружены. Равно, как и какие-то их более крупные собратья. К слову, сами астрономы – авторы «прогноза тысячелетия» - признают: известны 95 процентов околоземных астероидов размером более километра. Оставшиеся 5 процентов где-то летают необнаруженными.

И самое неприятное: траектории движения двух гигантов, обозначенных как Asteroid 7482 и Asteroid 143651, уточнить не удалось из-за их хаотичности. Но всего два астероида из более, чем тысячи - это же немного? Наверное, общее благостное настроение они испортить не смогут.

Орбиты опасных околоземных астероидов, рассчитанные астрономами из NASA.

Вот глыба пролетела и ага

Последний раз один гигант из тысячи сближался с Землей совсем недавно. Рано утром 16 февраля 2023 года километровая глыба астероида 2005 YY128 (он же 199145) пролетела на расстоянии 4,6 миллиона километров. То есть, была от нас в 12 раз дальше, чем Луна.

Астрономы считают потенциально опасными астероидами (Рotentially Hazardous Asteroid - РНА) все глыбы размером более 100 метров, подлетающие к Земле ближе, чем 19,5 расстояний от нее до Луны (LD).

В Землю как-то врезался астероид гораздо крупнее того, что погубил динозавров

Считалось, что крупнейший на Земле кратер диаметром в 300 километров - кратер Вредефорт в Южной Африке, образовала 15-километровая глыба, упавшая 2 миллиарда лет назад. Но недавно выяснилось: она была гораздо больше - 25 километров в диаметре. Человечеству такого удара не пережить. Даже если он случится через следующую тысячу лет. Или еще позднее.

Астероиды меньшего размера тоже сильно напакостят. Но не смертельно.

