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Наука19 мая 2023 7:15

Удар по Земле из космоса отсрочен, как минимум, на тысячелетие

Согласно крупномасштабному исследованию, принятому к публикации в The Astronomical Journal, все известные километровые астероиды ближайшее тысячелетие будут пролетать мимо
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Будем считать, что земляне получили отсрочку от конца света, спровоцированного космосом.

Будем считать, что земляне получили отсрочку от конца света, спровоцированного космосом.

Человечеству можно расслабиться, передохнуть и чуть отвлечься от разработки методов защиты себя от астероидов – по крайней мере от тех, чей поперечник равен или превышает 1 километр. Такой, прямо скажем, успокоительный вывод содержится в исследовании, которое на днях принял к публикации The Astronomical Journal.

Астрономы из Университета Колорадо и Калифорнийского технологического института, сотрудничающие с NASA (Department of Aerospace Engineering Sciences, University of Colorado Boulder, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology), «пересчитали» все снующие поблизости от Земли гигантские астероиды - так называемые, потенциально опасные. Уточнили их орбиты, учли возможные изменения траекторий из-за разных внешних воздействий и убедились, что столкновения с километровыми глыбами и теми, что крупнее, нашей планете ближайшие 1000 лет не грозят. Все эти глыбы пролетят мимо. Некоторые, правда, совсем близко. Но не врежутся. Если, конечно, в расчеты не вкралась какая-нибудь ошибка.

Из почти тысячи известных гигантских околоземных астероидов набралось 28 особо опасных – тех, которые будут приближаться на расстояние меньшее, чем от Земли до Луны. Но и они пролетят мимо, хоть и заставят понервничать.

Однако совсем уж расслабляться, пожалуй, не стоит – возможны удары астероидов размером меньше километра. Их еще не «обсчитали». Да и не все обнаружены. Равно, как и какие-то их более крупные собратья. К слову, сами астрономы – авторы «прогноза тысячелетия» - признают: известны 95 процентов околоземных астероидов размером более километра. Оставшиеся 5 процентов где-то летают необнаруженными.

И самое неприятное: траектории движения двух гигантов, обозначенных как Asteroid 7482 и Asteroid 143651, уточнить не удалось из-за их хаотичности. Но всего два астероида из более, чем тысячи - это же немного? Наверное, общее благостное настроение они испортить не смогут.

Орбиты опасных околоземных астероидов, рассчитанные астрономами из NASA.

Орбиты опасных околоземных астероидов, рассчитанные астрономами из NASA.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Вот глыба пролетела и ага

Последний раз один гигант из тысячи сближался с Землей совсем недавно. Рано утром 16 февраля 2023 года километровая глыба астероида 2005 YY128 (он же 199145) пролетела на расстоянии 4,6 миллиона километров. То есть, была от нас в 12 раз дальше, чем Луна.

Астрономы считают потенциально опасными астероидами (Рotentially Hazardous Asteroid - РНА) все глыбы размером более 100 метров, подлетающие к Земле ближе, чем 19,5 расстояний от нее до Луны (LD).

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Считалось, что крупнейший на Земле кратер диаметром в 300 километров - кратер Вредефорт в Южной Африке, образовала 15-километровая глыба, упавшая 2 миллиарда лет назад. Но недавно выяснилось: она была гораздо больше - 25 километров в диаметре. Человечеству такого удара не пережить. Даже если он случится через следующую тысячу лет. Или еще позднее.

Астероиды меньшего размера тоже сильно напакостят. Но не смертельно.

О том, что будет, если километровая глыба упадет в океан, читайте наш материал.

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