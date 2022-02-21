Своры голодных псов требуют денег и новых законов

В Астраханской области люди вышли на пикеты отчаяния. Фото: punkt-a.info

ЧИНОВНИКИ УСЛЫШАЛИ НАС НАПОЛОВИНУ

Под две тысячи откликов собрал мой материал «Своры голодных псов нападают на детей и женщин», и 90 процентов - за умерщвление бездомных животных, как это делается в США и Европе. Аргументы читателей были все те же: ходить по засобаченным поселкам противно и страшно, а содержать животных в приютах слишком дорого, и так у регионов нет денег даже на туалеты для сельских школ.

«Бродячие собаки не отличаются от волков, которые нападают на людей и режут скот, - писали комментаторы. - Поэтому надо избавиться от них быстро и дешево. Три человеческие смерти за месяц, в том числе 7-летняя девочка! Стая оторвала ей ногу...»

38 560 предложений по изменению абсурдного закона, охраняющего жизнь опасных для человека животных, но не охраняющего человека от животных, поступило и в Госдуму, свои мнения высказали Генпрокуратура, Следственный комитет и партии.

Порочной практике ОСВВ (отлову-стерилизации-вакцинации-выпуску), похоже, приходит конец!

Оказывается, еще 27 января глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил президенту Владимиру Путину доклад со словами: «Возможность возвращения бездомных животных в места их обитания после проведения определенных манипуляций фактически узаконивает последующее бесконтрольное их нахождение на городских улицах. Например, в Камчатском крае следствием установлено, что в 5 из 8 случаев нападений собаки были ранее чипированы и отпущены. В связи с этим в первую очередь требуется внести изменения в профильные законы, исключив возможность возвращения бездомных животных в места их обитания», - и правительство РФ уже распорядилось подготовить соответствующие документы.

Фото: Телеграм-канал.

Фото: Телеграм-канал.

Фото: Телеграм-канал.

Поскольку отлов становится безвозвратным, остальные инициативы касаются или финансирования приютов, которых понадобится много, или, внезапно, ограничения домашних собак...

Но сначала мне придется рассказать о новой трагедии.

ЧЕТВЕРТАЯ СМЕРТЬ

10 февраля в два часа ночи 35-летняя жительница Переславля-Залесского Светлана Спиридонова шла по глухой промзоне: гаражный кооператив и база автотехники на краю оврага, недалеко - морг. Что она там делала, неизвестно: дом женщины в двух километрах, но на камерах видно: Светлана подходила к будке сторожа, возможно, просила помощи; дед не услышал. А живущие в гаражах собаки - услышали.

Мой друг-журналист был на месте трагедии со следственной группой, сыскарь показал ему видео на телефоне.

- Женщина шла - и ее кусали псы, и так сто метров, пока не упала, - описывает друг.

Место, где от зубов собак погибла Светлана Спиридонова. Фото: Предоставлено "КП"

Утром еще живую Светлану нашел хозяин одного из гаражей: она была синяя, с отгрызенным куском уха. Свора тянула женщину в разные стороны, а та смотрела в одну точку. Скорая сказала, что у нее обморожение. Через час Светлана скончалась.

Переславль взорвался слухами: «Она была в неадеквате, целый час ходила по стоянке, зачем?!» - и люди, наверное, правы, следствие скажет, обидел кто-то женщину или накачал наркотиками, но... если бы не стая, несчастная все-таки была бы жива.

Светлана Спиридонова погибла в день рождения своего сына. Фото: СОЦСЕТИ

Соседи говорят, что у Светланы Спиридоновой не было вредных привычек, она сидела дома, вкусно готовила, вместе с мужем воспитывала сына-школьника. У мальчика 10 февраля, в день гибели матери, был день рождения.

ЛЮДИ ОЗВЕРЕЛИ

Все меркнет перед этой новой кровью: все нападения, которых было предостаточно за эти две недели. Но об одной истории хочется сказать особо.

Двое добрых пенсионеров спали в частном доме на окраине Воронежа, услышали хлопки, вышли на улицу и увидели в ночи трех мужиков с ружьем.

Вот вы бы что подумали? А они стали кидаться: «Не трогайте собачек!» - из чего можно сделать вывод, что конфликт там не первый (собак свозят из центра Воронежа, часть жителей их кормит, остальная ненавидит).

Догхантер объяснял старикам, что собаки напали на его сына, но добрые граждане твердо стояли на позициях бурматовского закона об ответственном обращении с животными; в итоге взбешенный стрелок боднул пенсионерку головой в лоб (она получила фингал), а ее мужа повалили на снег и пинали ногами по голове. Утром побитые написали заявление в полицию, женщина оказалась онкобольной. Соседи нашли на снегу кровь, то есть какую-то собаку подстрелили...

И подобные сообщения приходят часто: народ готов вцепиться друг другу в глотку.

Житель поселка Голышманово Тюменской области переделал пневматическую винтовку в огнестрел, чтобы чистить улицы от бродячих собак в свободное от работы время, ясно, как его зовут на местных форумах...

РЕГИОНЫ ИЩУТ ДЕНЬГИ

Еще до объявления о будущем запрете ОСВВ регионам стало ясно: строить приюты придется независимо от дыр в бюджете, ведь в любом нападении собак на человека федеральная власть обвиняет местных чиновников; убрать стаи с улиц - единственный способ не сесть.

На Сахалине объявили, что будут строить девять приютов на 5090 животных за 5 млрд рублей, первую очередь на 150 собак планируют сдать в этом году. Телеграм-каналы сразу написали: денег в бюджете на это нет.

Мегаприют на 17 тыс. квадратных метров анонсировал Владивосток, и здесь подключилась «Единая Россия»: депутаты написали законопроект, согласно которому муниципалитетам разрешат привлекать для строительства средства частных инвесторов (сейчас это запрещено законом о местном самоуправлении). По их идее, все выйдет замечательно: муниципалитеты выделят землю и подключение к коммуникациям (и это не будет стоить им ни копейки), а частный бизнес получит огромную скидку (земля - самое дорогое в любом строительстве) и потратится только на стройматериалы!

В Подмосковье решили экономить: с января 2022 года здесь полностью прекратили ОСВВ для кошек, деньги потратят на собак в приютах.

Депутаты Якутии без затей постановили переголосовать бюджет: в 2022 году на бездомных закладывалось 60 млн рублей, теперь планируют увеличить субвенцию до 160 млн. От чего отщипнут эти деньги? Наверное, от какого-нибудь здравоохранения.

ТАК КТО ВРЕДИТ?

Я столько раз слышала обвинения депутата Бурматова: «Все дело в коррупции местных чиновников. Они просто ничего не делали, деньги разворовывали - вот стаи и размножились», - что хотела бы остановиться на этом тезисе поподробнее.

Да, в части случаев это, наверное, так. Но есть и другая правда. Сейчас в Башкирии судят Раяна Ахтямова, главу сельсовета, на территории которого погиб четырехлетний мальчик, а замглавы района Алмас Рахматуллин, начальник подсудимого, дал СМИ интервью о том, что своевременно заключить контракт администрации намеренно помешала зарегистрированная в Москве зоозащитная ассоциация «Благополучие животных»!

«Шесть раз они вмешивались в конкурсную процедуру, присылали запросы, навязывали свои юридические услуги для подготовки техзадания, вносили правки, таким образом, хотели затянуть сроки тендера или вовсе сорвать процедуру. И сорвали: контракт заключили только 16 апреля, а 17-го произошла трагедия».

Ассоциация, разумеется, никакой вины за собой не чувствует и перечисляет нарушения в документации башкирских чиновников: например, в заявке была предусмотрена возможность гибели некоторых животных при отлове - обораться и не жить!

Ситуацию я вижу так: полностью выполнить условия бурматовского закона способны только патентованные борцы за права собак, так они вышибают с рынка конкурентов, фирмы, близкие к чиновникам, и практически подмяли регионы.

ЛЮДОЕДОВ РАЗВОЗЯТ ПО СТРАНЕ

Примерно с 19 января на собаколюбивых ресурсах началась истерика: «Для тех, кто не знает, что сейчас в Якутске... Собак там убивают сотнями просто за то, что они бездомные. Их ловят ловушками с гвоздями, удавками из проволоки, забивают палками прямо на улице. Уже в эту пятницу самолет доставит нам из тамошнего пункта передержки двух якутских узников, которых должны были убить просто за то, что они существуют на этом свете без хозяина. Мы забираем Бонечку и Машеньку на передержку до пристроя», - это написали ярославские зоозащитники, и я нарочно не меняю стиль, чтобы вы почувствовали драму.

По факту: я видела видеосъемку отлова в Якутске. Животных там ловят «на ведро»: кладут в емкость корм, а когда собака сует внутрь морду, затягивают петлю; мэр Якутска Евгений Григорьев, измученный сумасшедшими, нарочно подчеркивал в интервью, что метод гуманный, собака остается цела (это видно по многочисленным съемкам из пункта передержки).

В Якутии собак ловят "на ведро". Фото: Кадр видео

То есть массовые убийства гвоздями - это тупое вранье, иначе Григорьева давно закрыли бы за живодерство, но псинобесов всей страны это не лимитирует: они постят видео из чистеньких вольеров и взывают: «Нужны «ручки», иначе всем-всем этим «хвостикам» грозит смерть».

Тридцать людоедов (а якутские собаки - это людоеды, нападения на людей в этом городе происходят ежедневно) привезли в Москву, подписчики, обещавшие дать «спасенным песикам» дом, при виде парий разбежались, и все шавло осталось на руках у зоозащитниц.

Но в Бурятии вышло интереснее.

ГОЛОДНЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

В ночь на 8 февраля на трассе под Улан-Удэ была задержана фура с 45 бродячими собаками из Якутска; по сообщению управления ветеринарии Бурятии, все собаки были не привиты и без документов, их последний раз кормили и поили в полдень 6 февраля, после этого три крупные особи разломали клетки, вырвались в кузов, искусали водителя и съели щенка: изначально животных было 46. Экскременты не убирались; когда дознаватель ОМВД по Иволгинскому району республики и сотрудник Россельхознадзора лезли внутрь фуры, от воя надрывались как несчастные животные, так и сопровождающая передвижной зверинец активистка Елена Мордвинова: «Я не разрешала залазить!» Видео разошлось по телеграм-каналам, как и заявление зоозащитницы, что чиновники не правы, все было оформлено верно.

Елена Мордвина на фоне задержанных собак. Фото: Кадр видео

Это вполне может быть: выяснилось, что накануне министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев звонил женщине и умолял ее не везти псов в Улан-Удэ! Год назад здесь была своя трагедия: собаки до костей обглодали девушку (лицо отсутствовало до черепа, врачи четыре часа спасали правый глаз), а потом поели 11-летнего школьника, ему с трудом восстанавливали ноги в Москве. В Бурятии своих людоедов девать некуда!

Фуру хотели развернуть обратно в сторону Якутии, но чиновники поняли, что зоозащитница выпустит животных в чистом поле. «Она уже предприняла такую попытку при задержании», - сказали в Управлении ветеринарии. В итоге животных отправили в приют и возбудили административное дело за нарушение правил перевозки.

Но каково?! Женщина пыталась выпустить собак, часть из которых, по сообщениям чиновников, нестерильна, а значит, возвращать их на улицу нельзя!

И это еще не конец.

Мэр Якутска Евгений Григорьев отправил в свой пункт передержки ревизию Службы эксплуатации городского хозяйства, и та выявила недостачу в 400 собак! Конечно, раз их под дикие байки развозят по всей стране!

По заявлению мэрии, количество «голов» в приюте не соответствовало данным, которые зоозащитники отражали в отчетах, фонд заподозрили в приписках, контракт с ним может быть разорван.

Просто зоозащитники - специфические люди. Kp.ru писал, как они крадут хозяйских животных, чтобы перепродавать другим владельцам или побираться на корм (на породистых подают лучше) или чтобы поглумиться над плачущей семьей, потерявшей любимую собаку. И, кажется, ситуация может повториться, потому что...

ПОРОДИСТЫМ - НЕ РАЗМНОЖАТЬСЯ!

...В ответ на всенародный вопль-просьбу немедленно, радикально решить вопрос с бродячими собаками зоозащитники предложили ограничить животных домашних и породных! Вот, например, что написала директор фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова: «Никогда Не Отстреливать! Никого Не Убивать! Есть путь, по которому возможно сокращение численности бездомных животных! <...>

Обязательная стерилизация домашних животных;

временный запрет на размножение породистых», - это в числе других пунктов.

В деревнях у всех дворняжки, не имеющие породной ценности, значит, они поголовно будут стерилизованы (это бродячих трудно поймать, а хозяев принудят), и если раньше крестьянин бесплатно выбирал из помета лучшего щеночка, то теперь он будет вынужден доставать сторожа в будку ЗА ДЕНЬГИ!

Запрет на размножение породистых вообще трудно комментировать: это как запретить людям рожать детей.

С чего в итоге начал Владимир Бурматов первое заседание профильного комитета по изменению скандального закона? С предложения ввести штрафы за самовыгул (это когда хозяйское животное бегает по деревенской улице и может погрызть ребенка вместе с бездомными), и штрафы для хозяев за укусы до 200 тыс. рублей. Это само по себе неплохо, пугает тенденция.

И - НАПОСЛЕДОК

Прокуратура Забайкальского края не нашла в словах депутата Александра Михайлова: «То, что собак нельзя убивать, - это чушь, которую нам кто-то навязал, я жил в деревне и помню, что там их пускали на унты», - нарушений.

Общественные наблюдатели-зоореалисты выложили данные мониторинга СМИ за 2020 - 2021 годы: с начала действия бурматовского закона по 1 января 2022 года от зубов бродячих стай в России погибли 27 человек, пятеро из них - малолетние дети.

Место гибели Светланы Спиридоновой и собаки, которые ее загрызли. Их регулярно подкармливают. Фото: Предоставлено "КП"

Собаки, убившие Светлану Спиридонову, по свидетельству очевидцев, до сих пор не отловлены. Хозяин автобазы кормит их там, где упала женщина, и приговаривает:

- А не надо было шляться и провоцировать, да, мои девочки?

Хозяин базы автотехники говорит, что никого не будет отлавливать, нечего провоцировать животных.

Когда верстался номер, стая бродячих собак сняла скальп с 11-летней девочки в Челябинской области. Ребенок в реанимации.

Марина Л., оскальпированная собаками в Коркино Челябинской области. Фото: СОЦСЕТИ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Волчья стая добрее собачьей

Когда читаешь новости о том, что собаки загрызли ребенка или растерзали взрослого человека - это не укладывается в голове. С детства мы привыкли воспринимать, что собака - друг человека, преданный защитник и надежный помощник. И когда оказывается, что стаи бродячих псов терроризируют города (например в Мурманске объявили режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия агрессивных беспризорных шариков) это воспринимается, как предательство со стороны братьев меньших. От волков, понятное дело, мы такое могли ожидать. Но от добродушных дворняг? Однако, по мнению ученых, такие рассуждения говорят о том, что люди совсем не понимают психологию животных. И оперируют сказочными, детскими представлениями. Обзорное исследование, которое провели Фредерика Рэндж и Сара Маршалл-Песчини из Лаборатории одомашнивания Университета ветеринарной медицины в Вене, объясняет почему ошибочным является широко распространенное мнение о том, собаки менее агрессивны, чем волки и демонстрируют более развитое социальное и интеллектуальное поведение. (Подробности)