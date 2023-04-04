Собаки-людоеды убивают прохожих на улицах, как в средневековье: Кто отвечает за смерти людей

Стая бездомных псов на улице одного из городов Сибири. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

26 марта в Астрахани был найден женский труп. Несчастная лежала в луже собственной крови, кожа с руки у нее была объедена, ноги искусаны.

Место людное, автостоянка. Личность покойной не раскрывается, но по городу ходят упорные слухи, что это – дочь ректора юридического вуза, сорока лет.

И, второе (вот это уже не слухи): СК по Астраханской области официально заявил: смерть наступила от травматического шока, сопряженного с массивной кровопотерей, в результате рвано-укушенных ран, причиненных бездомными собаками.

Женщину закусали до смерти. Дикие звери, как в средневековье.

Кто виноват в этом?

Ответ известен.

Закон, по которому бездомные собаки легально и законно стали жить на улице.

Хищные стайные животные так устроены: инстинкт велит им охранять территорию, а голод заставляет жрать нас с вами, тех, кто послабее. Почти все нападения собак – на стариков, детей, беременных, пьяных мужчин и просто женщин.

Выяснение отношений в стае уличных собак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такие страшные санитары улиц: решают, кому жить, а кому умереть.

Нет, стерилизация ничего не решает: пострадавшие часто рассказывают, что их окружили и хватали именно собаки с бирками (знак, что животное обработали, и оно не может давать потомства).

Да, проблему решило бы поголовное содержание в приютах, но денег на это в регионах нет.

В этой патовой ситуации я решила узнать, кто отвечает за смерти людей от бездомных животных?

В прошлом году за непродолжительное время погибли пять человек, и каждый раз нам говорили, что возбуждено уголовное дело и проводится проверка.

Обитатель одного из собачьих приютов Нижнего Новгорода. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

1. 12-летняя Полина Куникова: ограничение свободы охраннику и директору условно

Полина Куникова приехала в Сочи из Энгельса Саратовской области на детский шахматный турнир. «Федерация шахмат России» проводила его в санатории «Аквалоо», это огромная зеленая территория с корпусами и аквапарком, был там и полуразрушенный, находящийся в стадии перестройки особняк с кучей стройматериалов и забором, огораживающем стройку с трех сторон.

Па всей территории «Аквалоо» свободно бродило огромное количество собак, а в недострое жила метис алабая Ванга, которая недавно принесла щенков.

В этот недострой пришла Полина, чтобы покормить щенков Фото: Олег УМАРОВ

Полина Куникова очень любила собак, у нее дома жили две. Она стала подкармливать умильных «медвежат» алабайчиков, носила им то кусок курицы, то пряник, а в этот вечер, 26 апреля 2022 года, пошла сфотографировать их для соцсетей… Мама девочки, которая оставалась в номере, рассказала, что дочь только успела зайти за забор...

Федерация моментально свернула шахматный турнир, и следствие прошло в рекордные сроки: 24 июня уже был объявлен первый приговор.

Полина Куникова с детства любила животных, в семье держали двух собак.

Сотруднику «Аквалоо» Владимиру Орлянскому дали год ограничения свободы, то есть, даже не условно: это запрет посещать массовые мероприятия и по ночам выходить из дома.

СМИ писали, что мужчина сторожил недострой и в помощь себе завел алабайку, в тот день забыл покормить ее, но глава Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края Мария Пирогова слухи опровергла: «Собаки были бесхозные, а Орлянский- сторож всего «Аквалоо»! Приговор такой, потому что он, по сути, ничего не сделал, не обеспечил безопасность, это квалифицировали по 109 статье УК «Причинение смерти по неосторожности».

Ясно, да? Команду убрать собак не давало руководство (можно было вызвать частный отлов и оплатить содержание в приюте, можно запретить работникам здравницы подкармливать свору), а пострадал охранник, у которого безопасность отдыхающих была записана в должностную инструкцию. Мужчина не стал сопротивляться и пошел на «особый порядок»: заранее признал все обвинения и на суде его не допрашивали, наказание в таких случаях меньше.

1 февраля 2023 года правосудие настигло и руководство: коммерческий директор ООО «Клинический санаторно-курортный комплекс «АКВАЛОО» Николай Шангин за «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека» получил три года условно с испытательным сроком два года (если человек в течении этих двух лет совершит что-то противоправное, то поедет на зону).

Сотрудники СК у недостроенного здания, возле которого и случилась трагедия. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Достаточный ли это срок за страшную мученическую смерть ребенка, вопрос дискуссионный: у коммерческого директора тоже есть начальство – собственник ООО Джонсон Хагажеев, которому наемный директор обеспечивает прибыль, а избавление от собак – мероприятие затратное…

Мама погибшей Полины сказала в интервью местному изданию: «К сожалению, после нашей истории бродячих собак на улицах любого города меньше не становится. У меня тоже есть собачка, но я держу ее на цепи. Никакое чипирование не делает злых и голодных собак добрее».

С ООО в пользу мамы взыскали 5 миллионов рублей морального вреда. Это рекорд, до сих пор самую большую сумму суд присудил в декабре 2022 года двум дочерям оскальпированной собаками пенсионерки Зинаиды Смехновой: каждой по миллиону рублей, но районная администрация района Самары подала апелляцию, и иск будет рассмотрен снова.

ООО «АКВАЛОО» с решением согласилось.

2. Сардана Слепцова, химик: обвиняют чиновника

Сардана Слепцова шла на работу в Арктический Агротехнологический университет через якутский Ипподром. Было 29 декабря, канун 2022 года, минус 45 Цельсия.

Камеры сняли, как к женщине начинают из-за забора вылезать собаки: просачиваются через щели, весело помахивают хвостами…

Терзающую тело свору нашел студент. Лица у Сарданы не было. Студент еле отбился: звери схватили и его, порвали одежду… Женщину опознали не сразу: собаки утащили сумку с документами в сугроб. Сардана была ученым, главой лаборатории, матерью двоих детей.

Сразу после трагедии казалось, что винить некого: в Якутске работает приют «Помоги выжить», у них заключен контракт с администрацией…

Сардана Слепцова.

Полгода Следственный комитет разбирался в случившемся и разобрался: обвинить решили замглавы службы городского хозяйства Станислава Новикова. Именно ему, как установило следствие, неоднократно поступали сообщения о стаях бездомных собак на Ипподроме в этом районе, а он не реагировал. 30 ноября собаки пытались там съесть женщину, повалили в снег (видео тоже попало в соцсети), несчастную спас плотник университета - но якобы и тогда Новиков не принял меры… Такова фабула обвинения по статье «Халатность, повлекшая смерть человека», суд уже идет, чиновнику грозит до пяти лет.

Кадр из видео, снятого за месяц до гибели Сарданы Слепцовой в этом же районе. К счастью, здесь отважной женщине удалось отбиться от стаи.

Если честно, я с СК не согласна: я плотно изучила якутскую прессу и знаю, что после того ноябрьского нападения на Ипподром как раз выезжал отлов, поймали пять собак, приют жаловался, мол, чиновники так усилили работу, что к 9 декабря забили приют целиком.

Якутские сотрудники СК у трупа Слепцовой. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Конечно, с экстраординарными мерами, которые были приняты после смерти Сарданы, это не сравнить: был объявлен режим ЧС, все сотрудники мэрии мужского пола вышли на отлов, прокуратура установила судебный запрет на выпуск собак из приюта, по всему городу поставили клетки-капканы (которые, кстати, очень возмущают зоозащитную общественность).

Получается, чтобы не сесть, российскому чиновнику надо работать в режиме ЧС.

3. Светлана Спиридонова: следствие идет

Домохозяйку Светлану Спиридонову из Переславля-Залесского нашли 10 февраля 2022 года в гаражном кооперативе вдалеке от жилья, свора тянула ее в разные стороны, уже отгрызла кусок уха, а женщина тупо смотрела в одну точку, «скорая» сказала, что у нее обморожение. Через час в больнице Светлана умерла.

Светлана Спиридонова погибла в день рождения сына.

Запись камер показала, что в два часа ночи она стучалась в будку сторожа (тот не открыл), и местные форумы взорвались слухами: что женщина делала на улице в такое время? Может, она употребляет что?

Место гибели Светланы Спиридоновой, снимок был сделан вскоре после трагедии. На снегу - свежие следы крови. Фото предоставлено "КП" очевидцем.

Сохранилась и другая запись: Светлана идет, а собаки кусают ее за ноги, пока несчастная не падает.

Кто же виноват в смерти, вещества, обморожение или все-таки псы? Из-за чего женщина упала и замерзла, из-за отравления или множественных укусов?

Мы обратились в СК по Ярославской области, но нам ответили, что экспертизы еще идут.

4. 7-летняя Марина Гонорская: ограничение свободы хозяйке псов

22 января прошлого года Герой России, боевой летчик Антон Гонорский пошел в музыкальную школу встречать свою 7-летнюю дочь Марину, его попросила об этом жена. Было 13.30.

В школе девочки не оказалось: учительница отпустила ее раньше, дома тоже, телефон не отвечал. Антон сообщил в часть своему начальнику и попросил помочь организовать поиски. В 16.00 сослуживцы сообщили, что тело нашли. Марина чуть-чуть свернула с пути.

- Она была прикрыта брезентом, - рассказывал несчастный отец в суде, - а неподалеку бегали собаки, обычные дворняги, где-то десять. Они старались подойти к телу, полицейские кидали в них камни, а собаки вели себя агрессивно, рычали.

Периодически они ныряли в лаз в заборе частного дома, в двух метрах от которого и произошла трагедия, там у них были будки и миски.

То есть, когда назавтра в Домне Забайкальского края бушевал митинг, и люди ультимативно требовали разобраться с бродячими стаями, правоохранительные органы уже совершенно точно знали, что здешние собаки-убийцы– хозяйские.

Марина Гонорская погибла в городе Домна Забайкальского края, на семилетнюю девочку набросилась стая собак.

***

Татьяна Качеева – типичная пенсионерка с синдромом патологического накопительства животных, на сленге, собиратель: в тесном дворе, в невероятной вони и грязи у нее жили 13 дворняг.

- Она как Плюшкин все собирала, какие-то головы кукол навешаны в доме, свалка и в доме, и огороде, некуда ногу поставить, везде ведра с прокисшей едой для собак и экскременты, - показывала сельский участковый уполномоченный Елена Портнягина.

Татьяна Качеева. Фото: Артем Стромилов / CHITA.RU

Качеева покупала у бичей мусор, который те собирали на помойках, платила по 50-100 рублей и этим кормила собак. Сама она говорит, что тратила на корм до 20 тысяч в месяц, называла на суде марки и, конечно, утверждала, что не могли ее собачки «именно первыми напасть и загрызть ребенка ни по каким причинам», умильно называла клички: «Братик, Крикун, Лиса, Мармазетка».

Увы, чтобы забрать животных на экспертизу, а в случае людоедства это обязательно, собак усыпляли дротиками, и от наркоза нескольких вырвало человечиной (содержимое желудков тоже передали экспертам). Потом, уже в учреждении, три пса очнулись и не давали себя обследовать, их пришлось усыплять повторно и от наркоза они погибли. При вскрытии в их желудках были обнаружены те же улики.

При рассказе о смерти псов Качеева заплакала. При словах о девочке – нет.

- Вы, конечно, очень любили своих собак, - сказали ей в суде эксперты, - но вы, по сути, прикормили стаю: ваши собаки свободно входили, выходили, кусали людей, никаких других собак к вашему двору не подпускали и к девочке не подпустили. То, что вы кормили их три раза в день, не делает вас хозяйкой: точно так же на автостоянках и в промзонах прикармливают псов, а, когда они рвут кого-то, кормильцы открещиваются: «Что вы! Это не моя собака!» Вас просто поймали за руку, вы не можете отпереться.

Качеевой дали 1 год 10 месяцев ограничения свободы. Вину она не признала, сказала, что «ни за что прошла через кошмар» и «всем, кто это устроил», ее страдания «вернутся бумерангом».

Собак ей не вернут, людоеды будут пожизненно содержаться в приюте при исправительной колонии. Кстати, эксперты разошлись во мнениях: один утверждал, что есть плоть человека может только собака с серьезно поврежденной психикой, а другой реконструировал события: девочка из-за испуга сжалась или дернулась, закричала, псы начали «щипать» ее за ноги и руки, она упала, они завершили дело – и сказал, что для стаи эта ситуация стандартная.

Качеевой запрещено разводить собак 2 года 10 месяцев.

А потом - можно.

Наш суд очень гуманный.

5. Николай Милкин: умер по пьянке

Осталось рассказать только об одном случае. 26 января 2022 года слесарь Николай Милкин шел на работу в пригороде Астрахани, из-за собак рабочие всегда ходили втроем, а в этот день он задержался, скальпированный труп нашли в районе железки.

Старший помощник СК Астраханской области по СМИ Андрей Хегай ответил «КП», что экспертиза показала: мужчина был пьян и замерз, собаки ели труп…

Достаточно информации, чтобы сделать выводы.

ВЗГЛЯД ИЗ РЕДАКЦИИ

Усыплять нельзя помиловать

Год ограничения свободы, три года условно, год десять месяцев ограничения свободы, штраф –все, что получают люди, ответственные за собак.

Сроки, прямо скажем, номинальные, и я, кажется, понимаю, почему. Потому что власть имущие понимают свою ответственность.

Ну, убрал бы хозяин санатория, где убили Полину Куникову, стаю – девочку искусали бы за воротами. Держала бы пенсионерка Татьяна Качеева своих парий на цепи – первоклашку съели бы реальные бездомные, в Домне бегают стаи и по двадцать особей. Города и поселки России засобачены.…

Дети играют с беспризорным "тузиком" в челябинском дворе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проблему надо решать на другом уровне и, после серии жутких смертей, Госдума попыталась это сделать: летом приняла поправки, разрешающие регионам самим определять, где можно выпускать ранее отловленных стерилизованных животных, и запрещающие делать это в местах массового пребывания людей, в границах теплосетей и на площадках накопления отходов, то есть, на помойках.

Проблему уличных собак решило бы поголовное содержание в приютах, но денег на это в регионах нет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Это огромная победа, ведь раньше власти обязаны были вернуть животных в ту самую детскую песочницу, и сколько было случаев, когда стаи устраивали лежки рядом со школами, не пропускали детей на уроки!

Поправки действуют с 1 марта, а зоозащитная общественность уже воет: вот, например, Якутск запретил выпуск во всех зеленых зонах, парках-скверах-озерах города, на детских площадках, территориях всех образовательных, медицинских и культмассовых учреждений, территориях всех видов транспорта, возле органов власти и в жилом секторе.

А это весь город целиком! Бывает еще промзона, но не везде она есть!

Зоозащитники уже находят «бедненькие лупающие глазами» стаи в чистом поле за городом, а потому что отловщикам ничего не остается, кроме как везти бездомных на природу!

Конечно, у собак есть ноги, и они придут обратно в город.

Но поправки также обязали власти профилактировать это...

Крутой замес. Поразительные усилия и затраты вместо того, чтобы — уж простите, но это мое мнение! - просто и дешево усыплять мешающих людям животных, как это делают на Западе. И как это делалось в СССР.

Р.S.: Часть данных жертв изменены.

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