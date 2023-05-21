Бахмут стал Артемовском! Что будет дальше

В полдень 20 мая российские силы полностью установили контроль над Артемовском Фото: Александр КОЦ

Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале заявило о полном освобождении Артемовска. "В результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск завершено освобождение города Артемовск", - говорится в заявлении.

Президент Владимир Путин поздравил российский бойцов с освобождением Артемовска. Как сообщили в Кремле, все отличившиеся будут представлены к госнаградам.

224 дня крутила свои шестеренки «Артемовская мясорубка», выполняя сразу несколько задач. Наши силы продавливали оборону самого сложного укрепрайона противника после Мариуполя, попутно перемалывая самые боеспособные части ВСУ. По разным прикидкам только убитыми Киев здесь потерял до 50 тысяч человек. А раненых и навсегда покалеченных — куда больше. Украинская пропаганда пока проходит стадию отрицания, опровергая потерю этого города. Я видел все это и в Северодонецке, и в Лисичанске, и в Соледаре.

Фото: Александр КОЦ

На стадии «торг» незалежная, конечно, скажет, что никакого стратегического значения этот город не имел. Подразделения ВСУ просто сковывали наши силы на этом участке, до конца выполнив свой воинский долг. Мы это слышали во время операции «экстракшн из Мариуполя», в день освобождения которого было объявлено о падении Бахмута, снова ставшего Артемовском. Но сегодня было бы несправедливо говорить о взятии одной точки на карте. Ведь за эти 224 дня противник был выбит с огромной территории к востоку, югу и северу от города. Я заезжал в него и «сверху», и «снизу», и «сбоку». И всякий раз это были десятки километров через разбитые городки и поселки, которые пришлось брать в тяжелых кровопролитных боях. Вместе с Бахмутом была освобождена часть территории ЛНР и ДНР. И создана предпосылка для дальнейшего наступления на самый мощный укрепрайон противника.

Да, с падением Артемовска фронт не обрушится. ВСУ не побегут за Днепр, оставляя города и села, Зеленский не запросит переговоров и тем более не подпишет капитуляцию. Впереди — хорошо укрепленные Авдеевка, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Славянск… По этой оси проходит основная оборонительная линия Киева в Донбассе. К тому же остается угроза контрнаступательных действий с обходом взятого города по флангам. Но если удержать его, отрезать «Северский выступ» над Бахмутом, выровнять линию фронта, подготовить резервы и насытить переднюю линию необходимыми силами и средствами, то в обозримой перспективе вырисовывается генеральное сражение за Донбасс.

Фото: Александр КОЦ

Слава русскому оружию! И вечная память павшим в этой исторической битве. Из таких «маленьких» побед и куется будущая Победа.

Фото: Александр КОЦ

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