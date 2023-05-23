Спор о судьбе бродячих животных: Куда пойдет Россия - в гуманистическое будущее или к яме с котятами из прошлого?

Так и спорят гуманисты с реалистами. Одни зовут в будущее, другие тянут назад, к истошно кричащей яме за соседским огородом Фото: Алексей БУЛАТОВ

И снова о собаках…

Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю животных, говорил Эзоп.

Люди, люди…

Моя недавняя попытка возразить Госдуме, разрешившей убийство домашних животных для меня закончилась большим шумом.

Напомню, что регионам дадут право самим решать, что им проще: отловить, стерилизовать, поместить в приют, найти хозяина, обклеить город рекламой: «Найди себе друга», или просто – убить.

Депутат Госдумы Бурматов, правда, настаивает, что коль в законе нет слов «эвтаназия» и «усыпление», «гуманистические принципы сохранены». Но в интервью «КП», замечает, цитирую: «Регионы могут отказаться от отлова, передачи и содержания животных в приютах, а при возвращении на место обитания разрешить не вести видеозапись этого процесса» (что удобно для потенциальных живодеров). А на прямой вопрос «Могут ли регионы решить усыплять животных?», ответил уклончиво: мол, значительная часть общества воспринимает это в штыки, и «поэтому я не представляю, что законодательное собрание примет подобное решение с учетом того, что им потом идти на выборы».

Еще как примет, господин Бурматов. Часть регионов только ждут, чтоб им развязали руки…

И тут я со своим гуманизмом.

Кто-то пожимал плечами, мол, возьми в дом бродячую собаку, коль такой сердобольный. Кто-то жал руку со словами: «Ну, слава Богу, а то думал, что вокруг одни фашисты». На моем телеграмм-канале «Ворсобин» собрался целый ареопаг биологов и защитников прав человека, чтоб спросить с меня: «Кто важнее - собака или человек?»

Аргумент такой: человек всегда убивал животных для своей пользы - свиней, коров, комаров. Так чем собаки с кошками лучше? Ведь человек – главная ценность. Не надо нам всех этих соплей с Хатико, черноухим Бимом, захотим убить - убьем. Стаи собак, грозящие нашим детям, должны быть уничтожены.

И когда я пытался возразить, ссылаясь на нашу же родную русскую пропаганду о нравственных ценностях, о приоритете духовного над материальном, что, черт побери, в одних городах строят приюты, организуют правильную работу, а в других, где «животные» деньги растрачены или разворованы, тупо точат ножи (чтоб дешево и сердито) https://t.me/vorsobin/905, мне отвечали: "Нет. Это все романтизм. Убивать надо. Убивать….»

Как столкновение двух цивилизаций – старой и новой. Помню, как в детстве в деревне наш сосед топил котят. Или закапывал их живьем. Возьмет с утра лопату и пошел за огород…

Это была деревенская норма. А мы городские дети, увидевшие это, плакали. Моя мама - биолог, кандидат наук, выросла в деревне, и понимала местные порядки. Так делали испокон веков. Но помню, она качала головой и говорила – «все-таки, это дикость», «все-таки другие времена», и мы к изумлению деревенских – пытались пристроить котят по деревне…

И, кстати, те же две цивилизации (прагматичная и рефлексирующая) сталкиваются в вопросе смертной казни. Да, мало кто верит судам, но спокойнее человека убить.

Спокойнее (месть - хороший антидепрессант) и понятнее. Чтобы злодеи не выходили на свободу, не сбивались в стаи, не нападали на людей… Расстрелять проще, чем организовать хорошие школы с бесплатными кружками, обучить классных педагогов, работать с семьями…

Так и спорят гуманисты с реалистами. Одни зовут в будущее, другие тянут назад, к истошно кричащей яме за соседским огородом…

Кстати, Госдума все-таки решила погрозить нам, двуногим. Похоже, она собирается ввести штрафы за жестокое отношение к животным. За предательство (хозяева бросили питомца) человек заплатит от 10 до 30 тысяч рублей.

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