Медведев призвал не брать в плен украинских диверсантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев назвал украинских диверсантов отморозками, которых нужно «уничтожать как крыс».

«Что касается этих отморозков - я иначе их и назвать не могу - то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать», - заявил зампред Совбеза РФ.

По словам политика, заявления Киева о том, что украинские власти не имеет отношения к диверсионным вылазкам в России является абсолютным враньем. Как заявил политик, ответственность за вылазку в Белгородской области несет украинский режим, а также его спонсоры в США и Евросоюзе.

Напомним, днем ранее, 22 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о группе украинских диверсантов, которая зашла на территорию Грайворонского округа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал целью таких диверсий отвлечение внимания от освобождения Артемовска российскими военными.

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