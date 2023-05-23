Заявления про Галкина*, Пугачеву и Собчак обернулись грандиозным скандалом

Максим Галкин* давно собирался уехать из России Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На днях актриса Татьяна Васильева, известная своей патриотичной позицией, дала пронзительное интервью Вячеславу Манучарову. Артисты обсуждали не только личные моменты жизни, но и говорили о коллегах. Так, Татьяна Георгиевна достаточно жестко высказалась об иноагенте Максиме Галкине*, его жене Алле Пугачевой и телеведущей Ксении Собчак. Однако прямолинейные и честные заявления Васильевой внезапно вызвали скандал.

Началось с того, что Татьяна Васильева назвала Ксению Собчак "ведьмой" и заявила, что отказалась идти на интервью к жене Константина Богомолова даже за деньги. "Собчак вообще кто? Ведьма! В ней нет ничего человеческого. Она безжалостная, не любит никого - ни страну, ни людей. Зато любит себя и пользуется теми, кто ее боготворит. Я отказалась идти к ней на разговор, потому что она мне неприятна по-человечески. Она - дьявол в обличии милой, красивой девушки", - сообщила актриса Вячеславу Манучарову.

А потом артистка переключилась на иноагента Максима Галкина. Она сообщила, что за день до эмиграции, записывая с ней программу, шоумен все время "бегал на съемках куда-то выпивать" и ей предложил, но Васильева, по ее словам, отказалась - "у меня свое есть". Да и вообще, юморист оказался, по ее словам, "сволочью", потому что давно хотел сбежать из России.

После чего в резкой форме высказалась о жене артиста Алле Пугачевой. "Никогда не думала, что она умная. Она безумно талантливая, второй такой нет и не будет. Но она глупая. Чего она туда поперлась? За Галкиным*? У нее своеобразные супруги. Кто поверит, что Галкин - полноценный муж? Я извиняюсь, конечно... Мне ее жаль. Она похоронила талант, похоронила себя..." - уверена актриса.

Галкин молчать не стал. Он ответил актрисе: "С памятью у нее в принципе плохо", - написал юморист.

После чего иноагент припомнил вложенные в деревню Грязь миллионы и обмолвился про счет за границей, на котором лежало "всего-то 30 тысяч долларов". Для многих россиян это огромные деньги.

И пока возмущенные граждане костерили шоумена, в комментарии внезапно нагрянула актриса Мария Миронова. Она обвинила Васильеву в хайпе. Мол, после смерти ее мамы, актрисы Екатерины Градовой, "эта женщина бегала по всем каналам", рассказывая о Градовой небылицы за деньги.

Вслед за Галкиным и Мироновой высказалась и Собчак. Она отметила, что никогда не предлагала Васильевой деньги за интервью. Напротив, это актриса требовала вознаграждение.

"Полгода назад наш продюсер действительно приглашал Татьяну на интервью, на что от ее доверенного лица было объявлено, что «интервью Татьяна Васильева дает только за деньги. Ставка стандартная - 300 тысяч рублей». Мы опешили, удивились, и на этом переговоры интеллигентно прекратились. Но теперь я уже готова заплатить, Татьяна! Вдруг за дополнительные 100 тысяч вы мне расскажете, что Максим Галкин тоже «Ведьмак»?" - поинтересовалась Собчак.