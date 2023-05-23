Перед смертью муж Дианы Гурцкая пережил трагедию в семье

Диана Гурцкая и ее супруг Петр Кучеренко. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Внезапная смерть в самолете мужа Дианы Гурцая стала потрясением для близких и друзей певицы. Петр Кучеренко никогда не жаловался на здоровье, успевал и семье время уделять, и на ответственной работе отдавать всего себя. 46-летний чиновник был заместителем министра образования и науки. Однако мало, кто знает, что незадолго до трагедии мужчина пережил серьезный стресс.

В разгар пандемии муж Дианы Гурцкая похоронил отца. Для Петра Кучеренко смерть родителя стала огромной утратой. "Папа всегда был для Пети большим авторитетом. Они были близки. Петя очень переживал из-за ухода отца", - едва не плача, сообщила певица Анна Калашникова.

По ее словам, муж певицы и сам тяжело перенес ковид. "Его лихорадило так, что пришлось госпитализировать. Петр провел две недели в больнице", - цитирует Калашникову сайт mk.ru.

24 мая чиновника похоронят на Троекуровском кладбище. Сейчас близкие не отходят от убитой горем вдовы. Внезапная смерть любимого супруга стала для нее потрясением. Говорят, что у Дианы сейчас срыв.

"Конечно, это огромный удар. Еще какой удар! Петя был для нее всем на свете! Мощнейшей опорой! Знаете, говорят, нет незаменимых людей на свете. Они есть - это Петя", - сокрушается подруга семьи Анна Исаева.

Кучеренко был крестным ее сына. "Он всегда интересовался жизнью Филиппа, знал, что с ним происходит. Я всегда ему рассказывала. Несмотря на то, что он был очень занят, потому что у него была ответственная работа. Но Петя никогда не забывал о своем крестном сыне. Когда мне сказали, что случилось с Петей, я сразу пошла в комнату Филиппа. И мы вместе заплакали…" - цитирует женщину издание PROзвезд.