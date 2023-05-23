Напавших на Белгородскую область разгонял генерал Лапин

Генерал-полковник Александр Лапин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть должности, на которых лица, их занимающие, вынуждены включать дурака. Или дурочку. Замминистра обороны Украины — один из таких постов. Его обладатель Анна Маляр в телеэфире прокомментировала вторжение группы украинских военных на территорию Белгородской области:

«И это сознательные патриоты России, которые хотят сменить политический режим в России».

«Сознательные патриоты», конечно, могут хотеть что угодно, но делают они это на Украине, состоя в официальных украинских военных структурах. А вывеска «Русского добровольческого корпуса» была создана как раз для таких нелепых заявлений, призванных отвести недовольство кураторов с Запада, которые делают вид, что против такой эскалации. И тоже включают дурака, показывая, что верят этому заявлению.

Да, часть тех, кто перешел нашу границу имеют российские корни. Ну, например, уроженец Твери Алексей Левкин, лидер вокально-инструментального ансамбля «Молот Гитлера», выступающего в стиле блэк-металл.

Он был осужден в России вместе с группой скинхедов за серию групповых преступлений, включая убийства и нападения на лиц, принадлежащих к этническим меньшинствам, и осквернение еврейских и мусульманских кладбищ (так называемое "дело Тверского РНЕ").

Правда «откосил» по медицине, прикинувшись хворым на ум. Суд счел его невменяемым из-за его увлечения нацистским оккультизмом и поклонении Гитлеру как богу.

Американский бронеавтомобиль MRAP диверсанты бросили, отступая. Фото: Официальной телеграмканал губернатора Вячеслава Гладкова

Но с 2014 года Левкин воевал в Донбассе в составе «Азова»*, который сложно заподозрить в симпатиях к России.

Плечом к плечу с ним сражался еще один россиянин, засветившийся на видео - Кирилл Радонский-Канахин, 41 год. Бывший российский актер, на которого в 2018 году было заведено уголовное дело за участие в акциях протеста. Симбиоз нацистов и «людей с хорошими лицами» любопытен для исследования как политологами, так и психиатрами, но на виновников внутреннего кризиса персонажи явно не тянут.

В конце концов, почему «сознательные патриоты» прибыли в Россию с территории сопредельного государства да еще и на иностранных автомобилях. Только среди подтвержденной фото- и видеофиксацией уничтоженной и захваченной техники есть два американских бронеавтомобиля M1224 MaxxPro, два бронеавтомобиля HMMWV M1151A1, один заокеанский грузовик HMMWV M1152A1 и один польский броневик AMZ Dzik-2. Странный автопарк для внутреннего кризиса. И еще более странными выглядят надписи на этих машинах и на здании пограничного КПП — «За Бахмут». Я не сильно разбираюсь в сортах сознательных патриотов, но может быть Анна Маляр объяснит, при чем здесь Артемовск и «смена политического строя в России»?

А пока на вызовы «сознательных патриотов» очень красноречиво ответил Герой России, генерал-полковник Александр Лапин, лично на поле боя контролировавший действия наших подразделений в ходе контр-террористической операции.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

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