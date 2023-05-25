Они убивают, потому что хотят жить: Дворовые собаки продолжают нападать на людей

Территорию, где собак прикармливают, они считают своей. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который дает регионам право проводить на своей территории «особые мероприятия» по обращению с бездомными животными. Проще говоря, регионы будут сами решать, уничтожать им бродячих собак или нет. Закон пока не принят окончательно, но проблему признают все: каждый год в разных концах страны случаев нападений собак на людей - десятки!

Почему дружелюбный дворовый барбос вдруг превращается в опасного хищника, объяснил Владимир Уражевский - кинолог, ветеринар, эксперт международной категории, президент Союза кинологических организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU).

Нельзя делить на опасных и безопасных

Владимир Уражевский уверен:

- У каждой собаки должен быть дом. Коврик возле кровати, вольер, будка - что угодно. Собаки должны рождаться и жить дома, получать внимание и заботу. Укусить может любой пес, даже домашняя чихуа-хуа. Так что неправильно делить собак на опасных и неопасных. Так же как не бывает наций добрых и агрессивных: бывают плохие люди, законы, обстоятельства. Собакам, которые по тем или иным причинам оказались на улице, надо выживать, добывать еду. И им приходится убивать, потому что они хотят жить. Обычно жертвами становятся кошки, птицы и дикие животные. Реже - люди.

Владимир Уражевский. Фото: YouTube

- Кто чаще всего становится жертвами нападений?

- Чаще всего это дети, потому что они кричат, машут руками и не понимают, что собака может быть опасна. Скажем, малыш взмахнул лопаткой, а собака увидела в этом агрессию. И напала. Вторая категория жертв - пожилые люди. Они, как и дети, могут нервировать собаку своим поведением и не в силах оказать серьезное сопротивление. Нападения на велосипедистов и бегунов - это немного иное. Сначала собаки воспринимают все как игру, но, когда от них начинают отмахиваться или отгонять, отвечают агрессией.

- Защищает ли стерилизация от агрессии?

- Стерилизация мешает бездомным псам размножаться, но от агрессии не защитит. Если собака уже один раз напала или убила кого-то, она так и будет нападать, хоть стерилизуй, хоть кастрируй.

Нужно ли подкармливать

- Споры о том, нужно ли подкармливать бездомных псов, идут уже много лет. С одной стороны, если зимой на улице вы видите голодную замерзшую собаку, разве не гуманно ее покормить?

- Но тут есть и другая сторона медали. Во-первых, чем мы их кормим? Колбасой, которая для собак смертельно опасна? Или соленым супом со специями, который летом на жаре к тому же быстро прокиснет и вызовет отравление? Собаке нужен сбалансированный корм, а это дорогое удовольствие. Во-вторых, когда появляется постоянный источник питания в каком-то месте, собаки сбиваются в стаю, чтобы это место охранять. Стая живет в вашем подъезде, ходит в туалет в песочницу, нападает на вас и ваших детей, когда вы идете к дому. И тогда появляется новая беда - догхантеры. Они кормят собак отравой, и ваши же дети видят, как животное умирает в муках. Так происходит, потому что законы, которые должны помогать людям и животным, на самом деле не работают.

Как избавиться от злобной стаи

- Почему? Есть же, например, закон «Об ответственном обращении с животными»...

- Да вы в само название закона вчитайтесь: «Об ответственном обращении». Ответственным должно быть отношение, а не обращение. Закон создавался без привлечения специалистов, как и отдельные акты к нему. Поэтому и результат такой. У меня и моих коллег есть несколько дельных мыслей о том, как его можно усовершенствовать, но нас пока не слышат.

1. Включить в закон так называемое охотничье собаководство. Охотничьи собаки тоже могут нападать, грызть и убивать. А потому эту сферу также нужно контролировать.

2. Обязать приюты, куда привозят отловленных собак, оперативно (в течение нескольких часов) публиковать информацию обо всех привезенных. Сейчас формально у них есть на это три дня, фактически же найти пропавшее животное крайне сложно. Ведь даже общего сайта для этого не существует, как и единого стандарта учета животных (до сих пор не у всех питомцев есть чипы).

3. Ввести адекватные стандарты содержания животных в приютах. Много где их кормят самыми дешевыми кормами, а для стерилизации и кастрации вызывают студентов-практикантов, чтобы сэкономить. Более того, после сложной полостной операции собака две недели во время периода реабилитации должна быть под постоянным наблюдением. Вместо этого ее отправляют в вольер, где она предоставлена сама себе, разлизывает швы и погибает от отсутствия ухода.

4. Собаки являются переносчиками опасных для человека заболеваний, в том числе бешенства - оно так и вовсе смертельно. Поэтому от него домашних собак прививают раз в год. Бродячих - один раз в момент попадания в отлов, потому что так положено по закону.

5. Выпустить собаку обратно на улицу - значит обречь ее на смерть. Девять из десяти выпущенных обратно собак погибают в течение года. Поэтому собаке нужно находить новый дом.

Бездомные дворняги озабочены главной проблемой - найти пропитание. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ХРОНИКА

Пять нашумевших «атак» бродячих животных с начала 2023 года

28 января в частном секторе Новосибирска стая собак атаковала школьника. Мальчик догадался зарыться в снег, оттуда его потом извлек мужчина, который чистил снег во дворе своего дома. Запись с камеры видеонаблюдения была опубликована в интернете.

2 февраля в Омске была опубликована запись с видеорегистратора автомобиля: водителю пришлось заехать на дорожку в местном парке, чтобы отбить ребенка от стаи напавших на него собак.

16 марта в поселке ГРЭС под Троицком собака покусала девочку, ее мама выложила в соцсети последствия укусов.

16 апреля стая бездомных собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге. Часть собак оказались чипированными, то есть их уже ловили и после стерилизации выпустили на улицу.

8 мая в Иркутской области собаки растерзали мужчину. Его тело нашли возле сторожки на территории овощехранилища в городе Усолье-Сибирское.

Как и в предыдущих случаях, следователи возбудили уголовное дело. Однако кого накажут - вопрос.

А КАК У НИХ?

Запрещено выпускать на самовыгул

В Европе и Америке бродячих животных нет. Почему? У нас считается гуманным оставить собаке жизнь. У них - сделать так, чтобы она не страдала.

- Там к этому другой подход, - рассказывает Владимир Уражевский. - Во-первых, домашние питомцы все чипированы. Во-вторых, если животное попадает в отлов, то в приюте живет ограниченное количество времени. Если с хозяином связаться не удалось или он не забрал питомца, животное усыпляют.

Кроме того, там запрещено выпускать собак на самовыгул. У моих знакомых в Майами убежала собака. Первый раз ее поймали и наложили на владельцев штраф 5 тысяч долларов. Второй раз она убежала - штраф был уже 10 тысяч. Их предупредили: если собака будет поймана отловом в третий раз, то ее усыпят в течение 12 часов. В России на борьбу с безнадзорными животными выделяется куча денег. Но до сих пор на улицах, по разным подсчетам, живет от 5 до 10 млн животных.

КСТАТИ

Что делать, если рядом агрессивные псы

- Главное правило: если собака вдруг начала проявлять агрессию, прекратите делать то, что вы только что делали. Шли вперед - сделайте шаг назад, отмахивались от мошек - встаньте спокойно.

- Если видите стаю собак, то безопаснее обойти ее. Это территория, которую они считают своей и охраняют, таков инстинкт.

Если же и зашли на «чужую» территорию и видите собаку или целую стаю:

1. Если псы машут хвостами, они настроены дружелюбно, возможно, думают, что вы принесли им еду. Не кричите, не бегите, не размахивайте руками. Спокойно уходите туда, откуда пришли.

2. Если шерсть на загривке дыбом, собака скалится и рычит, спокойным тоном говорим: «Фу!», «Нельзя», «Стоп». Затем, не глядя им в глаза, медленно шаг за шагом отходим назад и покидаем территорию, которую защищает свора.

3. Когда одна из собак лает, она, возможно, пугает вас и зовет на помощь лидеров стаи - псов посильнее. Если вы не успели уйти до того, как сбежалась свора, громко зовите на помощь, ищите укрытие - любое дерево, забор или просто открытую дверь, за которой можно спрятаться.

4. Если с собой есть перцовый баллончик, воспользуйтесь им: у собак прекрасный нюх, и перцовка их дезориентирует.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Обозреватель "КП" Ульяна Скойбеда: Убрать с улиц и не пускать туда снова

Чтобы бродячие собаки перестали нападать на людей, они просто не должны жить на улицах. Совсем

Собака так устроена: она стайный хищник, охраняет территорию, которую заняла, поэтому БУДЕТ кусать мягкотелых существ, которые слишком близко подошли к местам ее кормежки (например, мусорным бакам), БУДЕТ нападать на плохо стоящих на ногах человеческих детей, семенящих стариков и переваливающихся беременных, будет валить, впятером тянуть в разные стороны, выхватывать куски плоти, пока съедаемая заживо жертва не умрет от шока (делают это собаки от голода или ради удовольствия, мнения расходятся).

По сути, бродячая собака - это волк на улице города. Но волка отстреливают, а собаку целуют в зад и выпускают снова на улицу. Ну укрепляют ей здоровье, чтобы съела побольше беременных. Люди, придумавшие эту программу - ОСВВ (Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Возврат), - сумасшедшие или вредители. Они обдуманно отдали на съедение народ.

Во всех странах мира, которые мы называем развитыми (и вообще во всех странах мира, кроме Индии, Турции и Украины), применяется безвозвратный отлов: собака на улице - это ЧП, ее ловят и...

Дальше - на что денег хватит.

Богатые держат до полугода, за это время стараются пристроить. Бедные усыпляют сразу.

Какой вариант выберет наша страна, я не знаю. Вычистить улицы от миллионов расплодившихся бродячек - первое и основное, а дальше государство должно принять меры, чтобы собаки не зародились снова:

запретить самовыгул, потому что в деревнях хозяйские кобели и суки свободно вяжутся на улицах, щенки спасибо если топятся, а часто разбегаются, происходит обновление популяции бездомных;

разрешить хозяевам эвтаназию здоровых животных, которая сегодняшним законом запрещена, и люди вынуждены выбрасывать ненужных на улицу, так как ветеринары отказывают в помощи (да-да, то самое: «бросили на даче»);

ввести чипирование всех собак с рождения электронным чипом, чтобы при случае установить, кто выкинул или выпустил животное, животных без чипа считать бродячими и подлежащими отлову;

приравнять подкорм бездомных псов на улицах к пособничеству в убийстве человека (зачеркнуто) к владению.

Все запреты подкрепить серьезными штрафами, начиная от МРОТ (около 20 тысяч рублей). Пойманному с кастрюлей выписывать за самовыгул каждой особи, за отсутствие чипа у всей стаи...

Ибо хватит быть добрыми за чужой счет. Любишь собаку - бери домой.

И станет у нас безопасно.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин: Им убить убить дешевле и проще…

Я понимаю, не вовремя… Чего я тут вдруг о… собаках. О недавних поправках к закону, предусматривающих умерщвление бродячих животных, которые приняты Госдумой в первом чтении. Во-первых, потому что стаи бродячих псов действительно нападают на людей, потому что в Оренбурге был растерзан восьмилетний мальчик, потому что прежние гуманные нормы по отлову и стерилизации собак оправдали себя не во всех регионах страны. А живут люди во всех… (подробности)

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