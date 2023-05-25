В России стартует свадебный сезон: Сколько придется потратить женихам и невестам в 2023 году

Для свадьбы в России жениху и невесте придется потратить минимум 63 тысячи рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

2023 год объявляется годом всех влюбленных! А как иначе, ведь спрос на свадебные услуги в нынешнем году вырос аж в 2,5 раза. Такую статистику накануне свадебного сезона (а он у нас традиционно приходится на лето) обнародовали аналитики «Авито». Увеличились и продажи свадебных товаров: букеты для невесты стали покупать в 2,3 раза чаще, платья — на 25%, обручальные кольца — на 15%.

Заодно эксперты рассказали о том, сколько в нынешнем сезоне стоят свадебные товары и услуги.

Одежда для жениха

Продажи одних только пиджаков этой весной выросли на 53%! Однако цены при этом остаются доступными.

Стоимость костюма-двойки (пиджак + брюки) начинается в среднем от 5 550 рублей, рубашки к нему — от 1 770. При этом костюм из разряда "на широкую ногу" (не по размеру, а по сути) может стоить от сотни тысяч: за столько можно заказать пошив в солидном столичном ателье или купить "тройку" от Армани.

Что касается "женильной обуви", то этой весной ее цена стартует в среднем от 3050 рублей.

Наряд невесты

Невеста - это самое дорогое, что у нас есть! Во всех смыслах. Свадебные платья нынче стоят от 9 300 рублей, и, как сказал бы математик, до плюс бесконечности. Так, за миллион можно купить платье от Giovanna Alessandro — как уверяет продавец, именно в нем была Ольга Бузова на шоу “Замуж за Бузову”. Причем певица, заметьте, его арендовала.

А вот свадебные туфли невесты - вещь на удивление бюджетная, стартуют в среднем от 1 860 рублей.

А добавить образу невесты изюминку можно всего за 970 рублей: за такие деньги можно купить диадему или колье. Ну и букет, как же без него: самый скромный стоит 1450 рублей.

Макияж

На этом траты на невесту не заканчиваются. Подготовка красавицы под ключ ещё потребует услуг стилиста (от 4000 рублей) и прическу с макияжем, причем в два этапа:

- репетиция: от 2500 рублей

- окончательный вариант макияжа и прически в день свадьбы с выездом: от 4500 рублей.

Обручальные кольца

Средние цены обручальных колец стартуют от 14 420 рублей.

Итого

Одеть, обуть, причесать, накрасить и окольцевать молодоженов можно в среднем за 63 790 рублей. Все остальные расходы ограничены только вашей фантазией и силой любви - к роскоши, веселью и вкусной еде.

КСТАТИ

Дай мне скидку, тамада

Цены всех остальных свадебных услуг ограничены только цифрой, которую мы условно обозначим как "сколько не жалко". И сильно отличаются в разных регионах. Но на некоторые услуги стартовую цену вычислить всё-таки можно.

- Услуги фотографа начинаются от 1 500 рублей в час.

- Аренда микроавтобуса стартует от 1 100 рублей в час.

- Услуги ведущего - от 2 500 рублей в час.

В столицах эти цифры умножаем на три.

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