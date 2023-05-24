Что случилось на похоронах мужа с безутешной Дианой Гурцкая: певицу вели под руки, прятали за зонтами

Диана Гурцкая еле держалась на прощании с супругом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Москве похоронили мужа Дианы Гурцкая. Певица еле держалась на прощании с супругом. Опухшую от слез певицу в черном платке окружили родственники и прятали ее за зонтами.
Смерть Петра Кучеренко стала настоящей трагедией для его семьи. Его брак с Дианой Гурцкая близкие называют идеальным. Муж был опорой для артистки. Они прожили вместе 18 лет. Супруги растили 15-летнего сына Константина.
"Я - человек незрячий. У меня свой диагноз. Я не хотела, чтобы ребенок повторил мою судьбу. Я бы родила в любом случае. Потому что это мой ребенок. Я бы его любила. Я очень его ждала", - откровенничала звезда о наследнике.
Смерть Петра Кучеренко стала настоящей трагедией для его семьи.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На похоронах подросток не отходил от безутешной мамы - сначала на панихиде в Богоявленском кафедральном соборе, потом на Троекуровском кладбище. Диану вели под руки, так как она едва стояла на ногах. Певица была вся в черном и шла, согнувшись. Ее прятали за зонтами.
Она не проронила ни слова. Опухшая и в слезах, артистка выглядела абсолютно разбитой.
Похоронили Петра на новой территории Троекуровского кладбища подальше от могил Юры Шатунова и Юли Началовой. "Так решила семья", - пояснил сотрудник кладбища.
Безутешная Гурцкая с сыном кинули последнюю горсть на гроб любимого мужа и отца.
Напомним, Петр Кучеренко скончался 20 мая в самолете. Согласно предварительному анализу, причиной смерти мог быть тромб. Вероятно, у чиновника были сердечно-сосудистые проблемы. 46-летний муж певицы тяжело переболел коронавирусом и интенсивно худел.