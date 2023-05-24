Что случилось на похоронах мужа с безутешной Дианой Гурцкая: певицу вели под руки, прятали за зонтами

Диана Гурцкая еле держалась на прощании с супругом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве похоронили мужа Дианы Гурцкая. Певица еле держалась на прощании с супругом. Опухшую от слез певицу в черном платке окружили родственники и прятали ее за зонтами.

Смерть Петра Кучеренко стала настоящей трагедией для его семьи. Его брак с Дианой Гурцкая близкие называют идеальным. Муж был опорой для артистки. Они прожили вместе 18 лет. Супруги растили 15-летнего сына Константина.

"Я - человек незрячий. У меня свой диагноз. Я не хотела, чтобы ребенок повторил мою судьбу. Я бы родила в любом случае. Потому что это мой ребенок. Я бы его любила. Я очень его ждала", - откровенничала звезда о наследнике.

Смерть Петра Кучеренко стала настоящей трагедией для его семьи. Фото: Иван МАКЕЕВ

На похоронах подросток не отходил от безутешной мамы - сначала на панихиде в Богоявленском кафедральном соборе, потом на Троекуровском кладбище. Диану вели под руки, так как она едва стояла на ногах. Певица была вся в черном и шла, согнувшись. Ее прятали за зонтами.

Она не проронила ни слова. Опухшая и в слезах, артистка выглядела абсолютно разбитой.

Похоронили Петра на новой территории Троекуровского кладбища подальше от могил Юры Шатунова и Юли Началовой. "Так решила семья", - пояснил сотрудник кладбища.

Безутешная Гурцкая с сыном кинули последнюю горсть на гроб любимого мужа и отца.

Напомним, Петр Кучеренко скончался 20 мая в самолете. Согласно предварительному анализу, причиной смерти мог быть тромб. Вероятно, у чиновника были сердечно-сосудистые проблемы. 46-летний муж певицы тяжело переболел коронавирусом и интенсивно худел.