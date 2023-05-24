Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 мая 2023 17:36

Не ранен, а купается в море на Кипре. Как Запад и Украина скрывают ранение главкома Залужного

Командующего ВСУ тяжело ранила «случайная» русская ракета или ее «навели» из офиса Зеленского?
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Главком ВС Украины Валерий Залужный был ранен, но официальный Киев скрывает это.

Главком ВС Украины Валерий Залужный был ранен, но официальный Киев скрывает это.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Свои предположения о причинах загадочного исчезновения главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного "Комсомолка" уже высказывала. Мы перечислили 5 версий.

Вот они вкратце.

1. Версия первая. Залужный убит или получил тяжелое ранение во время российских ракетных ударов. Там он находился в штабе группировки ВСУ.

2. Версия вторая. Залужный исчез потому, что расходится с Зеленским по плану контрнаступления. Чтобы снять с себя ответственность за провал «наступа», он и завалился в госпиталь "по болезни".

3. Версия третья. НАТО требует наступления. Главком понимает, что армия не готова, потому и скрывается.

4. Версия четвертая. Залужный жив, но после ракетного удара решил быть осторожнее и скрывается на новом секретном командном пункте ВСУ.

5. Версия пятая. Залужный просто запил...

ГЛАВКОМ С ПРОБИТЫМ ЧЕРЕПОМ

А теперь вот оказывается, что одна из наших 5 версий все-таки попала в "десятку". Многие авторитетные СМИ (ссылаясь на источники в силовых и медицинских ведомствах Украины) трубят в один голос: главком ВСУ Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе российских войск в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном. Об этом же сообщает и РИА Новости, ссылаясь на представителя российских силовых структур, который получил информацию от своих источников в ВСУ.

По его словам, для оказания первой помощи Залужного доставили в Николаев, где ему остановили кровотечение. Из Николаева на вертолете переправили в госпиталь в Киеве. Там генералу была сделана трепанация черепа. Источник добавил, что состояние главкома осложнено сахарным диабетом. "Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет".

КАК ВРАЛ КИЕВ

Замминистра обороны Украины Анна Маляр весь май утверждала, что "главком продолжает исполнять свои обязанности".

Затем к операции по "отмазке" тяжелого состояния Залужного подключился Центр информационных и психологических операций (ЦИПСО) ВСУ. Сначала в СМИ было вброшено телеинтервью "живого" Залужного. Эту брехню сразу же разоблачили киевские блогеры - видео было прошлогодним. Тогда ЦИПСО попытался зайти с другого края - опубликовал в соцсетях "интервью" Залужного. Но и тут сели в лужу - целые куски "интервью" генерала были взяты из разных его старых выступлений.

Но и это не все! Киевские информкашевары (дабы "оживить" Залужного) выпустили ролик, на котором генерал якобы выступил по видео в Одесском юридическом университете, решив явить себя миру по случаю Дня науки (видимо, наиглавнейшего теперь на Украине праздника?). И тут бдительные физиономисты нашли "клюкву" - на видео главком слишком похож на того, который в том же виде "засветился" в штабе под Харьковом в 2022-м. Более того! Выступление не было живым. Даже на онлайн-разговор того Залужного не хватило. А уж реальное это видео или созданное нейросетью - большой вопрос.

Это еще больше посеяло сомнения в том - жив ли главком ВСУ вообще...

Тем временем, по информации хакерской группы "Джокер ДНР", ссылавшейся на источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти в отставку. Как утверждают хакеры, информация о его реальном здоровье намеренно блокируется по требованию Запада, чтобы не подрывать дух ВСУ.

В Telegram-канале Залужного 23 мая появился пост о том, что он провел телефонный разговор с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. При этом никаких фото- или видеокадров главкома не публиковалось.

Но и это еще не все! В конце прошлой недели украинский ЦИПСО вбросил в интернет информацию, что Залужный спокойно отдыхает на Кипре, набирается сил перед контрнаступлением.

В подтверждение даже было опубликовано фото, на котором Залужный купается в море. Но очень скоро выяснилось, что фото старое. К тому же роскошный отдых главкома в минуты, когда его солдаты сидят в сырых окопах, - не самая умная идея.

Информаторы "КП" в Киеве сообщают, что масла в огонь подлили... заказчики в офисе президента Украины. Ведь ни для кого не секрет, что Владимир Зеленский недолюбливает Залужного. И побаивается его как соперника на президентских выборах.

Залужного было слишком много в последний год в информационном поле и офис Зеленского испытывал ревность.

Понятно, что если рассматривать конкурентов Зеленского, то Залужный - кандидат № 1, все другие политики и генералы ему сильно уступают.

КТО КОВЫРЯЛСЯ В СЕРДЦЕ ГЕНЕРАЛА?

Поиск Валерия Залужного уже превращается в детективный роман, сюжету которого позавидовала бы и Агата Кристи. По Киеву бродят слухи, что главкома ВСУ могли вывезти в Германию для срочной операции. В киевском военном госпитале его могли просто не спасти - там не хватает спецов, умеющих хорошо делать трепанацию черепа.

При дефиците официальной информации о местонахождении Залужного, версий становится всё больше. А люди уже подсчитывают, - Залужный не появлялся в "живом" режиме с конца апреля. С того момента слишком многое произошло, чтобы главком молчал.

А одна из последних версий тоже не слабая: Залужный якобы перенёс операцию на сердце в Мюнхене и скоро частным рейсом прибудет в Киев.

Как бы безумно ни звучали причины исчезновения Залужного, факт остаётся фактом - ВСУ оказались в непростой ситуации. Не случайно на сцену выходит глава ГУР Украины Кирилл Буданов — организатор основных терактов против России. Он явно "набирает очки" перед Западом, как возможный сменщик Залужного. В украинских медиа разгуливают версии, что Буданов не случайно призвал пологовно убивать русских — так он пытается доказать преданность Великобритании и США.

Но Украина все равно ждёт появления Залужного - живым или мёртвым. Должны же власти объяснить — что с ним происходит. Пока киевский режим боится оглашать информацию о реальном статусе Залужного. Против этого выступают и партнёры из НАТО из-за репутационных потерь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главком ВСУ Залужный серьезно ранен: Кто теперь будет командовать армией Украины и к чему это приведет

Военный эксперт Дандыкин считает, что объявление о смене главкома ВСУ после ранения Залужного произойдет не скоро (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ