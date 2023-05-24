Главком ВСУ Залужный серьезно ранен: Кто теперь будет командовать армией Украины и к чему это приведет

Главком ВСУ Залужный серьезно ранен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После сообщений о том, что главком ВСУ Валерий Залужный в начале мая был тяжело ранен под Херсоном и перенёс трепанацию черепа, возник вопрос: кто сейчас управляет действиями украинской армии? Этот вопрос журналисты "Радио Комсомольская Правда" задали Василию Дандыкину, капитану первого ранга запаса, военному эксперту.

- Стало понятно, почему первое лицо армии Украины так надолго выпал из медийного пространства. Но почему в Киеве так долго молчали?

- Во время боевых действий гибнут не только рядовые, но и полковники, и генералы. И даже командующие, как во время Великой Отечественной. Иван Данилович Черняховский – случайный осколок – и нет выдающегося полководца.

- Залужному до Черняховского...

- Это другой вопрос. Исходя из того, что они все-таки выезжают в зону боевых действий – и Залужный, и Сырский – вполне вероятно такое, что их могло накрыть ракетным или бомбовым ударом в нескольких километрах от передовой.

- Был прицельный удар?

- Можно предположить массированный удар ракетами. Мы сейчас почти каждую ночь так работаем. Учитывая маниакальное желание Залужного светиться везде, давать комментарии, на обложке «Лайф» даже появляться - такого среди генералов давно не было. Может быть, со времен второй мировой войны или «холодной войны». Я думаю, он фактически сам напросился.

- Ранение тяжёлое.

- Если ему сделали трепанацию черепа – это очень серьезно. В большинстве случаев человек выбывает из активной жизни.

- У него еще осложнения диабетом второго типа.

- Будет жить, но выполнять свою работу не сможет. И точно не сможет соперничать с Зеленским.

- Может, специально слили его?

- Вероятность такая есть. Но все-таки надо в бОльшей степени исходить из того, что сейчас публикуют официально. Надо признать, что он был не самый плохой главком ВСУ.

- Что вы имеете ввиду?

- Это был чисто натовский продукт. Он не обучался в наших военных заведениях советских, в отличие от того же генерала Сырского. На него возлагались большие надежды, прежде всего, конечно же, кураторами из-за океана. Он это чувствовал и видел уже себя в роли "Наполеона" или "спасителя Отчизны"…

- У него были конфликты по поводу Бахмута, теперь Артемовска, с Зеленским?

- Такая информация была. То, что его накрыли где-то под Херсоном - вряд ли случайное попадание.

- Что дальше?

- В принципе, замена найдётся. Среди генералитета украинского не думаю, что много потерь было. Один из кандидатов может быть тот же Сырский.

- Кто ещё?

- Возможно еще одна амбициозная личность. Это генерал Буданов начальник разведки Украины, по сути дела, каратель и садист. Он в фаворе на западе. Он достаточно молод и не постоит перед тем, чтобы кого-то убрать, если там кто-то не будет слушаться или не так будет себя вести. Вот две кандидатуры вполне реальные. Если та версия подтвердится. Но уж больно долго он действительно не выходит на связь.

- Стоит вскоре ждать заявлений о смене главком ВСУ?

- Сейчас они специально этого не делают. Кошмар Артемовска - его надо как-то объяснить. С этим связана и ДРГ в Белгородской области, и другие акции, которые они сейчас делают, чтобы как-то подуспокоить население, которому упаривали мозги и говорили, что все хорошо и что мы вот-вот одолеем русских.

Поэтому объявление о смене главкома ВСУ произойдет не в самом скором времени - а когда дым от крушения Бахмута уляжется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пропал главный соперник Зеленского: Главнокомандующий ВСУ Залужный убит или ушел в подполье?

Исчезновение главнокомандующего ВСУ Залужного может объясняться гибелью генерала во время удара ВКС России 10 мая 2023 (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Укронацисты считают, что России должна остаться выжженная территория (подробнее)